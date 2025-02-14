بعد صورة الجرامي.. انفصال كاني ويست عن بيانكا سينسوري

انفصل المغني الأمريكي كاني ويست عن زوجته الموديل بيانكا سينسوري بعد أيام من حفل توزيع جوائز الجرامي الذي شهد آخر ظهور لهما.

تسببت إطلالة بيانكا سينسوري زوجة كاني ويست منذ عام 2022 في حالة كبيرة من الجدل، حيث ارتدت فستانا عاريا قيل فيما بعد أنه كان بناء على اختيار زوجها.

ويبدو أن بيانكا سينسوري انتقلت للعيش في أحد منازل كاني ويست بمفردها، فيما اتفق الطرفان على منحها 5 مليون دولار مقابل فترة زيجتهما القصيرة التي بدأت منذ ديسمبر 2022.

وقال مصدر مقرب من الرابر كاني ويست الذي يبلغ من العمر 47 عاما، إنه انفصل عن بيانكا شفيها، وخلال أيام سيتم إنهاء الإجراءات الورقية.

بيانكا سينسوري التي تبلغ من العمر 30 عاما، تقيم في منزلهما الذي تبلغ قيمته 35 مليون دولار في بيفرلي بارك نورث، لوس أنجلوس في الوقت الحالي.

لا يعرف أحد مكان كاني ويست، لكن يعتقد البعض أنه قد يعود في الأيام المقبلة إلى طوكيو، اليابان، حيث قضى معظم العام الماضي يعيش في فندق هناك.

ظهرت بيانكا سينسوري غير سعيدة على السجادة الحمراء في حفل جرامي يوم 2 فبراير، عندما أمرها ويست بخلع معطفها الفروي و"إثارة ضجة" لكنها استجابت لتعليماته.