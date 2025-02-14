شريف رمزي: السوشيال ميديا فككت الأسرة وبنتحسد لما بننشر صورنا

كشف الفنان شريف رمزي عن معاناته مع السوشيال ميديا وتأثيرها على حياته، خاصة فيما يخص أولاده.

وتحدث شريف رمزي عن تعامله مع السوشيال ميديا في تصريحات لبرنامج أسرار النجوم، قائلا:" إحنا في مؤامرة كونية غير عادية بسبب سيطرة هذا العالم على حياتنا، السوشيال ميديا فككت الأسرة وأنا كأب أعيش في حرب لكي أبعد أولادي عن هذه الشاشات، والأبناء تفتحت عيونهم على أمور صعبة للغاية، الإنسان للأسف أصبح فريسة سهلة لهذا العالم".

وأشار شريف رمزي إلى أنه أصبح يؤمن بتأثير الحسد على حياته خاصة بعد نشره صورا مع زوجته وأولاده فيحدث له أزمة بعدها، قائلا: «كنت في البداية لا أؤمن بالحسد إذا نشرت صورة مثلا، ولكن مع الوقت وجدت أننا كل ما نعمل حاجة نظهر فيها سعداء يحدث لنا مشكلة، وفيه ناس للأسف عندما ترى السعادة عند الآخرين تمرض وتتمنى زواله عند هذا الشخص، ومفيش حد سعيد طوال العمر وأنا من أكثر الأشخاص الذين تعرضوا لأزمات من وفاة شقيقي وتحملت مسؤوليات رهيبة بعد وفاة والدي وتحملت أزمات عائلتي، ولكن عمري ما أظهرت هذا الجانب للناس".

وتحدث شريف رمزي عن كيفية تنمية الحب بين المتزوجين، قائلا: "الحب مثل الزرع وكل ما يتغذى كل ما يكبر وكل ما يُهمل سيموت، ولازم نشتغل على هذه العلاقة ونغذيها".