تيك توك يعود لمتجري تطبيقات أبل وجوجل في أمريكا

عاد تطبيق تيك توك إلى متجري تطبيقات أبل وجوجل في الولايات المتحدة الخميس بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترامب الحظر حتى الخامس من أبريل، وأكد للشركتين أنهما لن تتعرضا لغرامات بسبب التطبيق الصيني.

وبدأ تطبيق مقاطع الفيديو القصيرة الشهير، الذي يبلغ عدد مستخدميه في الولايات المتحدة 170 مليونا، في استعادة خدماته بعد أسابيع من توقفه.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين الخميس، إنه من المحتمل تمديد مهلة 75 يوما التي منحها لتطبيق تيك توك، مضيفا للصحفيين في البيت الأبيض أنه ما زال يأمل في التوصل إلى اتفاق بشأن تيك توك حتى يستمر بالعمل.

وأدى الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب الشهر الماضي إلى تأجيل حظر تيك توك لمدة 75 يوما مما سمح للشركة المملوكة لشركة بايت دانس الصينية بمواصلة عملياتها في الولايات المتحدة مؤقتا.

كان تيك توك ثاني أكثر التطبيقات تنزيلا في الولايات المتحدة بما يتجاوز 52 مليون عملية تنزيل في عام 2024، وفقا لشركة سينسور تاور لمعلومات السوق.

وأوضحت الشركة أن حوالي 52 بالمئة من إجمالي عمليات التنزيل كانت من متجر تطبيقات أبل، بينما كانت 48 بالمئة من متجر تطبيقات جوجل بلاي في الولايات المتحدة العام الماضي.

