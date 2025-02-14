قدمت الشيف دعاء السمنودي، مقدمة برنامج سر الصنعة على قنوات بانوراما - PNC Food، طريقة عمل شكشوكة البطاطس بالجبنة فهي من الأطباق اللذيذة والشهية.

مقادير شكشوكة البطاطس بالجبنة



بطاطس مكعبات محمرة

فلفل ألوان مفروم

ملعقة كبيرة ثوم مفروم

كوب بقدونس مفروم

كوب كزبرة مفرومة

نصف كوب شبت مفروم

5 بيض

زبدة

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

ميكس جبن

حبة البركة



طريقة تحضير شكشوكة البطاطس بالجبنة



في طاسة على النار نضع زبدة والثوم ونشوح ثم نضيف الفلفل الألوان والبطاطس المحمرة ونقلب جيدا ثم نصيف الشبت والبقدونس والكزبرة ونقلب ونضيف البيض مع رشة ملح وفلفل أسود ونضع على الوجه ميكس الجبن وحبة البركة وندخلها الفرن حتى تسيح الجبن وتقدم وبالهنا والشفا.