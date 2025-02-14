عساف: مطروح الأولى في الانتهاء من أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية

أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمدينة السلوم والمناطق التابعة وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي لعدد "١١٦٤" أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة خلال الفترة من ١٥ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٥.

وأضاف ان مديرية الصحة بمطروح تعد الاولى على مستوى الجمهورية فى تنفيذ والانتهاء من كافة أعمال الخطة العاجلة وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية .

جاء ذلك فى ضوء تعليمات الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان ، و تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ الخطة العاجلة وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بداية من شهر يناير ٢٠٢٥ بمدينة السلوم والمناطق التابعة وذلك تحت شعار "ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم والتي تهدف إلى القضاء على المناطق والبؤر الحمراء وتحقيق المباعدة الحقوقية لمده ٣-٥ سنوات مع التركيز على القضاء على البطالة والامية وزواج الاطفال والتسرب من التعليم والجهل التعليمي من أجل تنمية بشرية حقيقية لاكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات مصر بدءاً من المناطق الحمراء .

وانتهت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح من تنفيذ الأنشطة الرئيسية للخطة العاجلة بمدينة السلوم والقرى التابعة ، وشملت في اعمالها استبيانا مجتمعيا لتحديد الفجوات الخاصة بالمؤشرات السكانية ، فضلا عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي.

وقامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات وفرق المبادرات والتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة بتقديم الخدمات الطبية لعدد "١١٦٤" أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة خلال الفترة من ١٥ وحتى ٣٠ يناير ٢٠٢٥ .

بالإضافة إلى قيام فريق الرائدات الريفيات التابع لمديرية الصحة بمطروح بحملة طرق للأبواب للاستبيان ولتقديم الرسائل التالية :

- المباعدة بين الحمل والآخر لمدة من 3 الى 5 سنوات- ⁠القضاء على الأمية وغياب الوعي- محاربة التسرب من التعليم- ⁠محاربة زواج الاطفال- ⁠محاربة عمالة الأطفال.

كما تم تنفيذ (۲۷) حالة وسائل تنظيم اسرة بعيادة تنظيم الاسرة بالوحدة و(۱۰) حالات مشورة و(۷۷) حالة تنظيم اسرة بالعيادات المتنقلة منهم ٤ حالات طويل المفعول (كبسولة) .

وتم عقد (۷) ندوات تثقيفية توعوية من قبل الرائدات والمثقفات .

وأثنت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان على جهود الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح الكبيرة فى تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمدينة السلوم والمناطق التابعة.

وتقدم الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هبة ترماز مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور شيرين شوقى مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتور محمود جمال مدير إدارة السلوم الصحية والرائدات الريفيات وفرق المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في هذا العمل الرائع متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.