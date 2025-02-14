قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام فلسطيني: جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية إلى مخيمي نور شمس
فخورة بالعمل تحت إدارتك.. هدى زاهر توجه رسالة لـ محمد سامي
عمر فرج يواصل مشروع محمود الجندي المسرحي في البحيرة
أنواع الورود المناسبة في عيد الحب.. نصائح مجربة من منسقة نباتات
بلدية غزة: قوات الاحتلال دمرت 133 آلية ومركبة وأخرجت 63 بئرا للمياه عن الخدمة
نور ستارز تعلن كتب كتابها على كريم الشريف بكلمة واحدة: "كن"
رئيس وزراء ماليزيا يشيد بجهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين
وزير الأوقاف يشهد احتفال الوزارة بليلة النصف من شعبان
موعد مباراة تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الماليزي يؤكدان رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم
محمد عبد اللطيف: مصر تولي اهتماما بالغا بتطوير التعليم الفني
الرئيس السيسي ورئيس وزراء ماليزيا: التهجير يمثل تصفية للقضية الفلسطينية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عساف: مطروح الأولى في الانتهاء من أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية

العاملين بصحة مطروح
العاملين بصحة مطروح
ايمن محمود

أعلن الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تم الانتهاء من أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمدينة السلوم والمناطق التابعة وتقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي لعدد "١١٦٤" أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة خلال الفترة من ١٥ حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٥.

وأضاف ان مديرية الصحة بمطروح  تعد الاولى على مستوى الجمهورية فى تنفيذ والانتهاء من كافة أعمال الخطة العاجلة وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية .

جاء ذلك فى ضوء تعليمات الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان ، و تنفيذا لتكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتنفيذ الخطة العاجلة وتكثيف جهود جميع الجهات المعنية لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بداية من شهر يناير ٢٠٢٥ بمدينة السلوم والمناطق التابعة وذلك تحت شعار "ألف يوم تغيير حقيقي كل يوم والتي تهدف إلى القضاء على المناطق والبؤر الحمراء وتحقيق المباعدة الحقوقية لمده ٣-٥ سنوات مع التركيز على القضاء على البطالة والامية وزواج الاطفال والتسرب من التعليم والجهل التعليمي من أجل تنمية بشرية حقيقية لاكثر من ٥٠ مليون مواطن في جميع محافظات مصر بدءاً من المناطق الحمراء .

وانتهت الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح من تنفيذ الأنشطة الرئيسية للخطة العاجلة بمدينة السلوم والقرى التابعة ، وشملت في اعمالها استبيانا مجتمعيا لتحديد الفجوات الخاصة بالمؤشرات السكانية ، فضلا عن تقديم خدمات المبادرات الرئاسية وتنظيم الأسرة والتثقيف الصحي.

وقامت الفرق الطبية والرائدات الريفيات وفرق المبادرات والتثقيف الصحي وتنظيم الأسرة بتقديم الخدمات الطبية لعدد "١١٦٤" أسرة بمدينة السلوم والقرى التابعة خلال الفترة من ١٥ وحتى ٣٠ يناير ٢٠٢٥ .

بالإضافة إلى قيام فريق الرائدات الريفيات التابع لمديرية الصحة بمطروح بحملة طرق للأبواب للاستبيان ولتقديم الرسائل التالية :

- المباعدة بين الحمل والآخر لمدة من 3 الى 5 سنوات- ⁠القضاء على الأمية وغياب الوعي- محاربة التسرب من التعليم- ⁠محاربة زواج الاطفال- ⁠محاربة عمالة الأطفال.

كما تم تنفيذ (۲۷) حالة وسائل تنظيم اسرة بعيادة تنظيم الاسرة بالوحدة و(۱۰) حالات مشورة و(۷۷) حالة تنظيم اسرة بالعيادات المتنقلة منهم ٤ حالات طويل المفعول (كبسولة) .

وتم عقد (۷) ندوات تثقيفية توعوية من قبل الرائدات والمثقفات .

وأثنت الدكتورة عبلة الألفى نائب وزير الصحة والسكان على جهود الفرق الطبية التابعة لمديرية الصحة بمطروح الكبيرة فى تنفيذ أعمال الخطة العاجلة لتحسين الخصائص السكانية والتنمية البشرية بمدينة السلوم والمناطق التابعة.

وتقدم الدكتور اسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح بخالص الشكر والتقدير للدكتورة هبة ترماز مدير إدارة تنظيم الأسرة والدكتور شيرين شوقى مدير إدارة الأمومة والطفولة والدكتور محمود جمال مدير إدارة السلوم الصحية والرائدات الريفيات وفرق المبادرات الرئاسية والتثقيف الصحي وجميع المشاركين على جهودهم المبذولة في هذا العمل الرائع متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

مطروح اخبار المحافظات محافظة مطروح صحة مطروح اخبار محافظة مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التنفيذ رسميًا في هذا التوقيت

زيادة المعاشات قبل رمضان ولا بعده؟.. رئيس الوزراء يعلن موعد التطبيق رسميًا في هذا التوقيت

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات فبراير 2025؟

صيام النصف من شعبان

هل يجوز صيام النصف من شعبان اليوم الجمعة فقط؟

زياده

بشاير الحكومة للمواطنين.. زيادة بالمرتبات والمعاشات لتلك الفئات

صورة أرشيفية

عطل فني يضرب طائرة وزير خارجية أمريكا في الجو

الزمالك

الأهلي سبب رفض ميكالي تدريب الزمالك.. تفاصيل

الدكتور مصطفى مدبولي

زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. مدبولي يعلن الموعد الفعلي للحزمة الجديدة

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج

دعاء ليلة النصف من شعبان للزواج.. 8 كلمات نبوية تجلب الزوج الصالح

ترشيحاتنا

رئيس لبنان

نفتقد قامة وطنية كبيرة .. الرئيس اللبناني يعلق على الذكرى الـ 20 لوفاة الحريري

ترامب - ارشيفي

القضاء في مواجهة ترامب .. هل تفلح الجهود الشعبية في كبح جماح الرئيس الأمريكي؟

وزير خارجية لبنان

بأسرع ما يمكن.. لبنان تجري اتصالات لتأمين عودة رعاياها من إيران

بالصور

قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة الطعمية وتخزينها في الفريزر

عجينة الطعمية
عجينة الطعمية
عجينة الطعمية

في عيد الحب| نادين نجيم تستعرض أناقتها بإطلالة ملفتة

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

انجي مراد

مكنش عندها فيرس.. ابنة خال الفنانة الراحلة انجي مراد تكشف مفاجأة

حمو بيكا

شهرين في الحبس .. حفلة قديمة اتسببت في الحكم على حمو بيكا ..اعرف القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد