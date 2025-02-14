وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي بالدوري

انتظم وسام أبو علي مهاجم الأهلي فى مران فريقه الجماعي اليوم بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ليصبح جاهزا للتواجد في مباراة الإسماعيلي.

يواجه الأهلي في مباراته القادمة ببطولة الدوري نظيره الإسماعيلي، يوم الأحد 16 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 7 مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في الدوري

تذاع مباراة الأهلي القادمة في الدوري بعد الفوز على غزل المحلة أمام الإسماعيلي عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 فى تاريخه.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.