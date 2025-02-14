رسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع بيسيرو لتدريب الفريق

أعلن نادي الزمالك عن تولي البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق لمنتخب نيجيريا لتدريب الفريق الأول لكرة القدم في الفترة الحالية.

وكتب الإعلامي مينا ماهر مقدم برنامج “زملكاوي” عبر حسابه على فيسبوك: "رسمياً| الزمالك يعلن التعاقد مع بيسيرو لتدريب الفريق لمدة موسم ونصف"



الجهاز الفني الجديد للزمالك:

يضم الجهاز الفني للزمالك تحت قيادة بيسيرو مجموعة من الخبراء، وهم:

عبد الواحد السيد: مديرًا للكرة.

جوزيه بيسيرو: مديرًا فنيًا.

نونو فيريرا: مدربًا عامًا.

أيمن عبد العزيز: مدربًا مساعدًا.

مايكل جوزيه أوليفيرا: مدرب أحمال.

فيتور هوجو ألميدا: محلل أداء.

نونو ميجيل كاراباتو: مدرب حراس مرمى.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

يخوض الزمالك أولى مبارياته تحت قيادة بيسيرو ضد بتروجت يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، وسيكون هذا اللقاء أول اختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد مع الفريق.