بعضوية رباعية.. الزمالك يعلن تشكيل لجنة التخطيط

أعلن نادي الزمالك، عن تشكيل لجنة التخطيط لإدارة شئون الكرة بالنادي خلال الفترة الحالية، وإبرام صفقات قوية لتدعيم صفوف الفريق، برئاسة حسين لبيب رئيس النادي.

تفاصيل تشكيل لجنة التخطيط في الزمالك

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك الأتي

1 - اعتماد تشكيل لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم، برئاسة الكابتن حسين لبيب رئيس النادي وتضم في عضويتها الكابتن حازم إمام والكابتن أحمد حسام ميدو والأستاذ عمرو الجنايني. ويحق للجنة أن تستعين بما تراه من أصحاب الخبرات ومن رموز وأبناء النادي.

2- اختصاصات اللجنة بما تشمله من خبرات فنية وإدارية ستكون العمل على وضع استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم بما يحقق الاحترافية الكاملة في كافة النواحي الفنية والإدارية والمالية ورفع ما تراه إلى مجلس الإدارة لاعتماده.

3 - استعرض المجلس تقرير لجنة التخطيط بشأن تقييمها للفريق الأول لكرة القدم وموقف الجهاز الفني والإداري، وبناء عليه قرر المجلس توجيه الشكر للمدرب السويسري كريستيان جروس وجهازه المعاون مع تكليف الإدارة المالية بسرعة تسوية مستحقاته المالية ويؤكد المجلس علي تقديره الخالص للجهد الكبير الذي بذله جروس ومساعدوه ، مُتمنين لهم التوفيق و النجاح في خطواتهم المقبلة.



موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

يخوض الزمالك أولى مبارياته تحت قيادة بيسيرو ضد بتروجت يوم الأحد المقبل في الرابعة عصرًا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الممتاز، وسيكون هذا اللقاء أول اختبار حقيقي للجهاز الفني الجديد مع الفريق.