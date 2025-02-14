مخاطره كبيرة .. احذروا تناول هذا الجزء من الفاكهة

قد يبدو من الآمن إزالة الجزء المتعفن من الفاكهة وتناول الباقي، لكن هذا ليس دائمًا صحيحًا، وذلك لأن العفن قد يكون امتد بجذوره المجهرية إلى باقي الثمرة دون أن يكون مرئيًا.

مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن

وإذا لاحظتِ أي رائحة كريهة أو تغير في القوام، فمن الأفضل التخلص من ثمرة الفاكهة فورًا، وفقا لما نشر في موقع “ويب ميد” الطبي، ومن أبرز مخاطر تناوله الفواكة التي بها عفن ما يلي :

ـ انتشار السموم الفطرية:

بعض أنواع العفن تنتج سموم المايكوتوكسين التي يمكن أن تؤثر على الكبد والجهاز الهضمي.

ـ مشاكل في الجهاز الهضمي:

قد تسبب الغثيان، الإسهال، أو التسمم الغذائي عند تناولها بكميات كبيرة.

ـ التأثير على المناعة:

يمكن أن تضعف السموم الفطرية جهاز المناعة، مما يجعل الجسم أكثر عرضة للعدوى.

مخاطر تناول الفاكهه التي بها عفن

ـ انتشار العفن في الفاكهة الأخرى:

تخزين فاكهة متعفنة مع فواكه سليمة قد يؤدي إلى انتقال العفن إليها بسرعة.



متى يمكن تناول الفاكهة بعد إزالة العفن؟

ـ الفواكه الصلبة (مثل التفاح والجزر والفلفل): يمكن إزالة الجزء المتعفن بعمق لا يقل عن 2.5 سم، لكن يفضل تجنبها تمامًا.

ـ الفواكه الطرية (مثل الفراولة، الطماطم، العنب): يجب رميها بالكامل لأن العفن ينتشر بسرعة في أنسجتها.