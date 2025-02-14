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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ادعوله بالرحمة.. تفاصيل عزاء شقيق المنتج أحمد السبكي

أحمد السبكي
أحمد السبكي
قسم الفن

يستقبل المنتجان أحمد السبكي ومحمد السبكي، واجب العزاء في شقيقهما «سيد» غدًا السبت، بعد وفاة الأخير اليوم الجمعة.

وأعلنت أسرة السبكي، عن استقبال العزاء في سيد السبكي، غدًا السبت، من مسجد أسد بن الفرات بمنطقة الدقي. 

جنازة سيد السبكي 

وشيعت جنازة الكابتن سيد السبكي، شقيق المنتجين أحمد ومحمد السبكي، من مسجد أسد بن الفرات، في منطقة الدقى، اليوم الجمعة عقب صلاة العشاء. 

أكد المنتج أحمد السبكي، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد، وفاة شقيقه الكابتن سيد السبكي، اليوم الجمعة 14 فبراير.

أعمال أحمد السبكي 

ويشارك المنتج أحمد السبكي، في إنتاج مسلسلين في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل، هما «عايشة الدور» لـ دنيا سمير غانم، و«عقبال عندكوا» لـ إيمي سمير غانم وحسن الرداد. 

مسلسل عايشة الدور

يشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت ومن تأليف أحمد الجندي و كريم يوسف وإنتاج محمد احمد السبكي وإخراج أحمد الجندي ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

مسلسل عقبال عندكوا

روجت منصة watch it الإلكترونية لمسلسل عقبال عندكوا بطولة النجم حسن الرداد والنجمة إيمي سمير غانم، المقرر عرضه خلال رمضان 2025.

 ونشرت المنصة عددًا من صور الكواليس، عبر فيسبوك، معلقة عليها: "لو كواليس مسلسل عقبال عندكوا فيها كل الكوميديا والضحك ده، المسلسل نفسه هيبقى عامل إزاي". 

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة  بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان الذى تم عرضه في شهر رمضان من عام 2017. 

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