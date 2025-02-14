حماس: نتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة الأسبوع المقبل

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، أنها تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مطلع الأسبوع المقبل.

وكشف طاهر النونو، القيادي في حماس، أن الوسطاء يواصلون المباحثات؛ لبدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته وكالة “فرانس برس”.

وقال النونو: “تلقينا وعودا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات (البيوت المتنقلة) بأعداد كافية، وإدخال المعدات الثقيلة إلى قطاع غزة، وفق الاتفاق لإزالة الركام، وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض”.

وأشار إلى أن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق" الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أعلن مكتب إعلام الأسرى وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم الجمعة، أن الدفعة السادسة من الأسرى المنتظر الإفراج عنهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي يبلغ 369 أسيرا، غدا السبت.

وأوضحت مؤسسات الأسرى، أن القائمة تتضمن الإفراج عن 36 أسيرًا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، إضافة إلى 333 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".