احتفالية تاريخية في حضرة حتشبسوت.. الأهلي يكشف عن التصميم النهائي لاستاد القلعة الحمراء

كشف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، في احتفالية تاريخية عن التصميم النهائي لاستاد الأهلي، وذلك بالتنسيق مع شركة القلعة الحمراء، القائمة على تنفيذ المشروع خلال الاحتفالية التاريخية التي أُقيمت في معبد حتشبسوت بمدينة الأقصر، ضمن الجولة الاستثنائية لكأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مصر.

وشهد الحفل حضورًا رفيع المستوى، حيث بدأ بفقرات فنية وثقافية عكست عراقة الحضارة المصرية، أعقبها عرض تفصيلي لمراحل تنفيذ المشروع، وأهم المواصفات الفنية والتقنية التي يتميز بها الاستاد الجديد، ثم جاءت اللحظة الحاسمة عندما قام محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومحمد كامل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة الحمراء، بالكشف عن التصميم النهائي للاستاد، الذي سيتم إنشاؤه في فرع النادي بالشيخ زايد، وفق أحدث المعايير العالمية.

ويسع الاستاد 42 ألف مشجع، ويضم شاشات عملاقة و72 جناحًا حصريًّا مقصورات «vvip» و80 مقصورة فاخرة «vip» و73 جناحًا فاخرًا.

ويضم الاستاد متاجر رسمية لشراء المنتجات والتذكارات، ومن بين أهم مميزات الاستاد أن التصميم بدون تراك، مما يضفي متعة للمشاهدة لقرب الجماهير من الملعب، وأن مدرج الثالثة شمال يسع 11 ألف متفرج وموقف كبير للسيارات، كما أنه سيكون به حافلة موديل 1907 لنقل الجماهير، وذلك من أجل التسهيل عليهم، بجانب جدار لتخليد أسماء عدد من الجماهير الوفية للنادي وأسماء عدد من أساطير الأهلي، وأول اسم هو المحامي عمر بك لطفي صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي، والاسم الثاني هو الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي وأحد أعظم أساطيره الكروية.

ويُعد هذا المشروع أحد أبرز المشروعات الاستراتيجية للنادي الأهلي، في إطار رؤيته المستقبلية نحو تطوير بنيته التحتية وتوفير منشآت رياضية تليق بتاريخه العريق وجماهيره العريضة.