عمرو أديب: نيويورك تايمز تتكلم عن مقترح طلعت مصطفى لإعمار غزة مثل ترامب

علق الإعلامي عمرو أديب، على ردود الفعل على حواره مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وخطته لإعمار قطاع غزة، مشيرا الى أن هذا اللقاء خرج بافكار قوية كل العالم تحدث عنه بشأن قطاع غزة.



واضاف عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"نيويورك تايمز بيتكلموا عن مقترح هشام طلعت مصطفى لإعمار غزة.. بيقولوا شخص مصري يعمل في العقارات مثل دونالد ترامب يقدم حل لمشكلة غزة".



وتابع الإعلامي عمرو أديب، أن هذا اللقاء خرج بأفكار لقت استحسان الجميع وتدل على ان مصر بلد البناء والإعمار، مستدركاً أن مصر تسطيع اعمار القطاع بافكار واقتراحات جيدة.