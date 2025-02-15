خالد حميدة يكشف عن مشروعه لتوثيق السينما المصرية بالذكاء الاصطناعي.. فيديو

كشف خالد حميدة زوج الفنانة بشرى، عن مشروعه لتوثيق تاريخ رموز السينما المصرية بالذكاء الاصطناعي، والذي سيظهر للنور خلال الفترة القادمة.

أوضح خالد حميدة في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، أن الهدف من المشروع توثيق التراث المصري، وأول خطوة بدأت في المجال الفني، بالتعاون مع مجموعة من الفنانين.

وقالت بشرى خلال اللقاء، أن أغلب الأفلام المصرية أصبحت غير مملوكة لأصحابها، قائلة: "للأسف الأفلام المصرية أغلبها ليست ملكنا، تملكها شركات أخرى".

تصحيح المعلومات

وتابعت بشرى، أن الهدف حاليًا "تصحيح المعلومات"، حيث أن أغلب المعلومات المتواجدة على الإنترنت في هذا الشأن مغلوطة وغير صحيحة، على سبيل المثال، أغلب الأعمار الخاصة بالفنانين غير حقيقية، وبنسعى للتواصل مع الفنانين الذين مازالوا على قيد الحياة أو ورثة الفنانين الذين رحلوا عن عالمنا لتصحيح هذه المعلومات.