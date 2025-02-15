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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بشرى: المسرح الحالي لا يتناسب مع طموحاتي وشغل الإنتاج خسّرني.. فيديو

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى
أسامة علي

كشفت الفنانة بشرى، أنها تنوي التمثيل على خشبة المسرح ولكن بضوابط محددة تليق بقيمتها الفنية والأعمال التي قدمتها من قبل.

وأوضحت بشرى في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، قائلة :" للأسف المسرح المتواجد حاليًا ليس مصروف عليه ولا يتناسب مع طموحاتي وإمكاناتي وقدراتي التي قدمتها قبل ذلك".

وأكدت بشرى، على أنها تنتظر عرض مناسب تعود من خلاله لخشبة المسرح، قائلة: "في الوقت الحالي بنتظر الكيان والإنتاج الذي يتناسب مع طموحاتي، وذلك أحد معاناتي في الفن عمومًا؛ لأني مش بعرف أحصل على الأعمال الجيدة كثيرًا، حتى لا تفسد الأعمال التي قدمتها قبل ذلك، أنا عملت كوميدي وتجاري، وكان فيهم مستوى جيد ومش عايزة أقل عن هذا المستوى".

العمل الإدارى

وتابعت بشرى، قائلة: "العمل الإداري والإنتاجي بيخسرني كتير على الصعيد الفني، وبعض المنتجين والمخرجين بتأخذ موقف منّي، ومش بتجيلي أعمال تستحقني واستحقها لإظهار قدراتي".


 

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