عمرو أديب يكشف حجم المساعدات المصرية لغزة وخطط الإعمار

كشف الإعلامي عمرو أديب، عن الدور الكبير الذي تلعبه مصر في تقديم الدعم الإنساني لقطاع غزة، حيث أكد أن مصر مسؤولة عن 80% من إجمالي المساعدات الإنسانية التي دخلت القطاع مؤخراً.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، في حوار مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن محافظة الغربية أرسلت مساعدات ضخمة لدعم الشعب الفلسطيني، وكشف عن خطة لإرسال معدات ثقيلة إلى غزة يوم الأحد المقبل للمساهمة في إعادة البناء.

وأكد وزير الخارجية الأسبق، نبيل فهمي، أن خطة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين، غير قانونية ولا تعتمد على أسس منطقية.

وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني يمتلك حقًا كاملًا في البقاء على أرضه، وأن أي محاولات لفرض هذه الخطة يجب أن ترفض بشكل قاطع.