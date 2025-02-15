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جيريمي ثوم: الأهلي قدم أفضل استقبال لنسخة كأس العالم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جيريمي ثوم: الأهلي قدم أفضل استقبال لنسخة كأس العالم

النادي الاهلي
النادي الاهلي
رباب الهواري

جيريمي ثوم، ممثل «فيفا» في احتفالية استقبال كأس العالم للأندية والإعلان عن تصميم الاستاد الجديد التي أقيمت مساء الجمعة بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، أكد أن استقبال النادي لنسخة كأس العالم للأندية بمصر يعد الأفضل على الإطلاق.

وأضاف أن إقامة الحدث في معبد حتشبسوت يجبر الجميع على الشعور بالتاريخ، مؤكدًا أن الأهلي قدم الصورة الذهنية الفضلى لاستقبال نسخة كأس العالم للأندية من خلال هذه الاحتفالية.

وأشار إلى أن النادي الأهلي قدم صورة واضحة لتاريخه، وعرض قصته أمام العالم في حفل معبر ومذهل للغاية، وكانت محطة رائعة لاستقبال نسخة كأس العالم للأندية ستظل عالقة في الأذهان بين ٣٢ ناديًا مشاركًا في البطولة، سوف تزور الكأس بلادهم.

وأتم بأن النادي الأهلي يتمتع بشعبية رائعة وجماهيرية عريضة تظهر عبر السوشيال ميديا، وما يتم تقديمه من محتوى يظهر هذه الجماهيرية، وتفاعلهم مع المحتوى الذي يجعلنا ننتظر الكثير منهم لحضور البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية.

الخطيب مشروع القرن النادي الاهلي استاد الاهلي جيريمي ثوم

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