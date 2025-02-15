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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملكة إست الثانية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

لا نزال على تواصل مع سرد قصص وحكايات ملكات مصر الفرعونية القديمة وكنا قد تحدثنا سابقا عن الملكة إست زوجة الملك تحتمس الثانى .ويجب علينا أن لا ننسى أن نتحدث عن الملكة إست الثانية أو إست نفرت الثانية، و هي ملكة مصرية قديمة غير حاكمة أو زوجة ملك، عاشت في عهد الأسرة التاسعة عشرة، وهي واحدة من الزوجات الملكيات العظميات للملك مرنبتاح.

ولدت الملكة إست نفرت الثانية فى القرن الثالث عشر قبل الميلاد و قد تكون ابنة الأمير خعمواست، وإذا ما كان الأمر كذلك تكون قد تزوجت من عمها مرنبتاح.

وهناك شائعات أو احتمال آخر يقال أن الملكة  إست نفرت الثانية هي ابنة الملك رعمسيس الثاني وربما ابنة الملكة إست نفرت الأولى .

وأنجبت الملكة إست الثانية الأمير سيتي مرنبتاح، الذي ارتقى العرش فيما بعد باسم سيتي الثاني.

الأمير مرنبتاح، ابن الملك، مدير الأعمال في الأرضين، و قائد عام للجيش.

 قام الأمير خعمواست، ابن الملك، مصورا في معبد الكرنك الأميرة إست نفرت، ابنة الملك المذكورة في سجل سفينة بمتحف ليدن.

كما إنها حظيت بألقاب عديدة منها ربة الأرضين وزوجة الملك العظمى وسيدة مصر العليا والسفلى (الشمال والجنوب) و زوجة الملك.

نشأت الملكة إست نفرت الثانية خلال عهد الملك رعمسيس الثاني، الذي يحتمل كونه جدها إذا كانت ابنة الأمير خعمواست، ويحتمل بشكل قوي أن تكون قد نشأت في منف، أو بررعمسيس بشكل أقل احتمالية.

وظهرت الملكة إست نفرت الثانية عدة مرات خلال عهد زوجها من الملك مرنبتاح.

كما إنها مصورة أيضا على تمثال اغتصبه زوجها من الملك أمنحتب الثالث.

كما تظهر على لوحة الوزير بانحسي في جبل السلسلة، وتقع هذه اللوحة في مزار الوزير ويصور عليها الملك مرنبتاح والملكة إست نفرت والأمير سيتي مرنبتاح مع الوزير أمام الإلهين آمون رع وبتاح.

وهناك صورة أخرى تقع في معبد حورمحب في جبل السلسلة تصور مرنبتاح تليه الملكة إست نفرت الثانية والوزير بانحسي، بينما يقدمان صورة الإلهة ماعت للإلهين آمون رع وموت.

على تمثال صغير مكرّس من قبل الوزير بانحسي في جبل السلسلة.

أما عن وفاتها ومدفنها فيقال أنه غير  معروف متى أو أين توفيت الملكة  إست نفرت الثانية أو أين دفنت. وإذا كانت إست نفرت الثانية ابنة خعمواست، فقد تكون قد دفنت في سقارة. وقد تم اكتشاف قبر سيدة ملكية اسمها إست نفرت مؤخرا في سقارة أثناء الحفريات من قبل جامعة واسيدا.

مصر القديمة الفراعنة الملكة إست الثانية

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