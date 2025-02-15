نيسان تخطط لطرد 6500 موظف وإغلاق مصانعها.. تفاصيل

بعد إلغاء محادثات الاندماج مع هوندا، قررت نيسان اتخاذ قرارات جذرية لإعادة هيكلة عملياتها وتخفيض التكاليف، في محاولة للخروج من التحديات المالية التي تواجهها.

ومع عدم وجود شريك لإنقاذ الموقف، تعمل الشركة اليابانية الآن على إعادة هيكلة كبيرة تشمل تسريح آلاف الموظفين، وإغلاق مصانع، وتسريع تطوير المنتجات.

خفض الوظائف وإغلاق المصانع

كشفت نيسان رسميًا وفقًا لموقع Motor1 عن خطة لإلغاء 6500 وظيفة في مصانعها، وذلك عبر مراحل متعددة:

5300 وظيفة سيتم إلغاؤها بحلول السنة المالية 2025 (بين أبريل 2025 ومارس 2026).

1200 وظيفة إضافية سيتم تسريحها بحلول السنة المالية 2026 (بين أبريل 2026 ومارس 2027).

إجمالي التخفيضات سيصل إلى 9000 وظيفة، مع 2500 منها تأتي من برنامج فصل طوعي وإلغاء وظائف غير مباشرة.

سيكون تقليص الطاقة الإنتاجية جزءًا أساسيًا من الخطة، حيث ستخفض نيسان إنتاجها العالمي بنسبة 20%، لينخفض من 5 ملايين سيارة سنويًا إلى 4 ملايين فقط بحلول 2026.

كما سيتم إغلاق 3 مصانع، بدأً من مصنع تايلاند في الربع الأول من السنة المالية 2025، مع مصنعين آخرين سيتم إغلاقهما لاحقًا.

كما ستقلص نيسان نوبات العمل في مصانعها في الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدًا في سميرنا بولاية تينيسي وكانتون بولاية ميسيسيبي، مما سيؤثر على الإنتاج هناك.

تسريع عمليات تطوير السيارات

ضمن جهود تقليل التكاليف، تعتزم نيسان تسريع مهلة تطوير سياراتها بشكل كبير:

ستخفض الفترة المطلوبة لتطوير الجيل التالي من السيارات من 52 شهرًا إلى 37 شهرًا فقط.

في المستقبل، ستسعى الشركة إلى تطوير نماذج جديدة خلال 30 شهرًا فقط، أي بتقليص يصل إلى 20 شهرًا عن الفترة الحالية.

تعمل نيسان أيضًا على إعادة توحيد لغة التصميم عبر طرازاتها، من خلال استراتيجية "تبسيط التصميم"، والتي ستبدأ مع 6 طرازات عالمية رئيسية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية إلى تقليل تعقيدات الأجزاء بنسبة تصل إلى 70%، مما يعكس محاولة نيسان لخفض التكاليف الإنتاجية وتحسين كفاءة التصنيع.

التحول إلى الطرازات الهجينة والكهربائية

رغم تقليص التكاليف، لا تزال نيسان تعمل على تطوير طرازات جديدة للحفاظ على تنافسيتها في سوق السيارات الكهربائية والهجينة. ومن بين الطرازات الجديدة التي سيتم إطلاقها:

نيسان روج الهجينة القابلة للشحن، المقرر طرحها خلال السنة المالية 2025.

طراز مشتق من e-Power في السنة المالية 2026، والذي سيعتمد على محرك احتراق يعمل فقط كشاحن بطارية للمحركات الكهربائية، وهو نهج مشابه لما تقدمه Qashqai e-Power ومازدا MX-30 e-Skyactiv R-EV.

بعد فشل الاندماج مع هوندا، أصبحت نيسان أمام تحدٍ صعب لإعادة هيكلة أعمالها.

وبينما تواجه خفضًا في الوظائف وإغلاق مصانع، تسعى الشركة إلى تسريع عملية تطوير سياراتها وخفض تكاليف الإنتاج عبر تبسيط التصميم وتقليل التعقيد في الأجزاء.

وفي الوقت نفسه، تواصل نيسان الاستثمار في المركبات الهجينة والكهربائية لتأمين مستقبلها في صناعة السيارات المتغيرة بسرعة.