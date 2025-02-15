في خان يونس.. استعدادات للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين من غزة

تستعد فصائل المقاومة الفلسطينية، صباح اليوم السبت، لتسليم 3 أسرى إسرائيليين لديها إلى طواقم الصليب الأحمر الدولي ضمن الدفعة السادسة من صفقة تبادل الأسرى مع جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكشفت وسائل إعلام فلسطينية أنه من المقرر أن تجري عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة،

وأعلن أمس الجمعة المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن الأسرى الإسرائليين المقرر الإفراج عنهم هم "ساشا الكسندر تروبنوف"، "ساغي ديكا حن" و"يائير هورن".

من جهته أوضح مكتب إعلام الأسرى أنه بالمقابل سيتم الإفراج عن 369 من سجون الاحتلال الإسرائيلي، 36 من الأسرى المحكومين بالمؤبدات، و333 من أبناء قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر.