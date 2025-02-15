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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

في عيد ميلادها الـ 42| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين طافش

نسرين طافش
نسرين طافش
هاجر هانئ

يصادف اليوم 15 فبراير عيد ميلاد الفنانة السورية نسرين طافش، والتي تمت اليوم عامها الـ 42 وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها تخطيها الأربعين عاما.

اشتهرت نسرين طافش بأناقتها واهتمامها البالغ بتفاصيل ملابسها واختياراتها التي تعكس ذوقها الرفيع، تتميز إطلالات نسرين طافش بالتنوع والحداثة، فهي دائمًا تظهر في مناسبات مختلفة بمظهر يعكس شخصيتها الجذابة. 

نسرين طافش تعشق الأزياء الراقية وتختار في معظم الأحيان فساتين سهرة تتميز بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، فساتين السهرة التي تختارها عادةً ما تكون بألوان دافئة أو متوهجة مثل الأحمر أو الأسود أو الذهبي، مع لمسات من التطريز أو الأقمشة اللامعة التي تمنحها إطلالة ملكية.


في الأيام العادية، تفضل نسرين طافش إطلالات مريحة وعصرية، فهي غالبًا ما تختار الجينز مع التوب البسيط أو القمصان القطنية، تظهر أحيانًا أيضًا بتنسيقات عملية تجمع بين الأناقة والراحة، مثل فساتين الكاجوال أو التنانير الطويلة مع جاكيتات أنيقة.


  نسرين طافش تحرص على إبراز لياقتها البدنية في إطلالاتها الرياضية، حيث تختار ملابس رياضية مريحة ولكن بألوان وتصاميم متجددة، كما أنها غالبًا ما تظهر بإطلالات رياضية ملهمة ومريحة من ماركات عالمية.

تتميز إطلالات نسرين طافش بالذوق الرفيع والقدرة على اختيار القطع التي تتناسب مع كل مناسبة وتبرز جمالها وأناقتها.

إليكم أبرز إطلالات نسرين طافش …
 

نسرين طافش صور نسرين طافش إطلالات نسرين طافش

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