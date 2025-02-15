مقاتلو القسام يظهرون بأسلحة إسرائيلية قبل تسليم الأسرى | شاهد

انتشر مقاتلي كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في خان يونس استعدادا لبدء عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين.

وظهر مقاتلي القسام بعدد من الأسلحة الإسرائيلية التي اقتنصوها من جيش الاحتلال خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين على مدار أكثر من 15 شهرا في شتى مناحي قطاع غزة.

ومن المنتظر أن تجرى يوم السبت عملية تبادل الدفعة السادسة من الأسرى في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في التاسع عشر من يناير الماضي.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عبد اللطيف القانوع، يوم السبت أن الحركة لن تسمح بإفشال اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال المتحدث بإسم حركة حماس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يماطل ويحاول التهرب من استحقاقات اتفاق غزة لإنقاذ نفسه.

وأشار القانوع، إلى أنه لا بدائل أمام إسرائيل للإفراج عن باقي الأسرى إلا بتنفيذ كامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن حماس تنتظر البدء بتنفيذ إسرائيل للبروتوكول الإنساني بناء على وعد الوسطاء لنا وضماناتهم لذلك.

وقال إن استئناف عملية التبادل اليوم جاءت وفق التزامنا مع الوسطاء وحصولنا على ضمانات لإلزام إسرائيل بالاتفاق.

ومن المنتظر تسليم ثلاثة أسرى إسرائيليين وهم ساجي ديكل تشين وألكسندر ساشا تروفانوف ويائير هورن، في مقابل الإفراج عن 369 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال.