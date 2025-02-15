كشف الإعلامي أمير هشام، عن قرار حاسم من جانب كوريا الشمالية حول إذاعة جميع مباريات توتنهام بالدوري الانجليزي وأي مسابقات أخرى.

وكتب أمير هشام على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “الميرور — كوريا الشمالية تلغي إذاعة جميع مباريات توتنهام”.

يأتي ذلك في ظل العداء مع كوريا الجنوبية، حيث يتم حجب مباريات أندية توتنهام وولفرهامبتون وبرينتفورد التي تضم مواطني كوريا الجنوبية سون هيونغ مين وهوانغ هي تشان وكيم جي سو على التوالي.

نتيجة مباراة أستون فيلا على نظيره توتنهام هوتسبير

فاز فريق أستون فيلا على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاءت ثنائية أستون فيلا عن طريق جاكوب رامزي ومورجان روجرز في الدقيقتين 2، 65.

فيما جاء هدف توتنهام عن طريق الوافد الجديد ماتياس تيل في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة، يتأهل فريق أستون فيلا إلى الدور الخامس من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو دور الـ16.