كسور بالوجه.. طالب يعتدي على زميله بالضرب في المطرية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها “طالب 14سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة .



بالإنتقال والفحص وبسؤال كلاً من (المصاب ، والدته) ، قررا بحدوث مشادة كلامية بينه وبين زميله (طالب 15 سنة - مقيم بدائرة القسم) تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه الأخير بالضرب مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته فى حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) إعترف بإرتكابه الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.

