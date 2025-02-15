قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كيف تحمي نفسك من مرض الشريان التاجي؟.. جمال شعبان يوضح
رئيس الوزراء يُشارك بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي 2025
ارتفاع ضغط الدم .. 7 خطوات بسيطة تجنبك الإصابة بالقـ.اتل الصامت
وزير الصناعة يلتقي مستثمري السويس لبحث تحديات المناطق الصناعية
دار الإفتاء توضح حكم الإسراع في الصلاة قبل دخول وقت الأخرى
الهلال الأحمر الفلسطيني: نقلنا 4 أسرى محررين إلى المستشفى لصعوبة حالتهم الصحية
ما هي البيوت المتنقلة "الكرفان" التي تقدمها مصر لإعادة إعمار غزة| كيف بدأت؟
زيلينسكي: منفتحون على مشاركة قوات أوروبية في أوكرانيا
وزيرة البيئة: إنشاء 1921 وحدة غاز حيوي في 19 محافظة
التهاب العظام والمفاصل .. الأعراض وطرق الوقاية
اختيار ماهر القاضي كأحد القادة الأكثر تأثيرًا في التنقل الإلكتروني 2025
إسرائيل تفرج عن الأسرى الفلسطينيين.. ونقل بعضهم إلى المستشفى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"

محمد هنيدي
محمد هنيدي
سعيد فراج

كشف الفنان محمد هنيدى عن موعد عرض فيلم “الجواهرجي”، الذى يشاركه البطولة فيه منى زكي، حيث من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل. 

وقال محمد هنيدي فى برنامج “الملز” : فيلم “الجواهرجي” الذى يجمعني بمنى زكي يعرض في عيد الأضحى، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي بيقابل مشاكل بسبب مراته وتصرفاتها اللي مش منطقية.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولة الفيلم تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة.

محمد هنيدي بمسلسل شهادة معاملة أطفال 

من ناحية أخرى طرحت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ الفنان محمد هنيدي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة.

وخلال البرومو، يظهر محمد هنيدي، بشخصية المحامي التي يجسدها في الأحداث، وأخرى يفيق من غيبوبته، كما تضمن البرومو لقطات كوميدية خاطفة وأفيهات من «هنيدي».

وكانت طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل شهادة معاملة أطفال، للفنان محمد هنيدي، المنظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل. 

وظهر محمد هنيدي، يتوسط بوستر المسلسل وهو يمسك سيجار في يده ويرتدي بذلة سوداء، وبجواره أبطال المسلسل. 

مسلسل شهادة معاملة أطفال 

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

و آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

محمد هنيدي منى زكي أعمال محمد رمضان فيلم الجواهرجي أعمال منى زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مديولى

تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2025 .. موعد زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

هنا شيحة واولادها

بعد إستغاثة طليقها.. 10 صور تجمع هنا شيحة مع أولادها

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

ميدو

ميدو يتغني بنجم الزمالك الجديد : مفاجأة الدوري المصري

ترشيحاتنا

مرسي جميل عزيز

مرسي جميل عزيز وبليغ حمدي.. عندما امتزجت عبقرية الكلمة بسحر اللحن

محمد هنيدي

محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"

وحيد ممدوح

فاصل موسيقي لـ وحيد ممدوح من القاهرة إلى الرياض

بالصور

بأجواء رومانسية.. مروان خوري وعبير نعمة يشعلان حفل حديقة الشهيد|صور

مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة

بالورد الأحمر.. أيتن عامر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

شاهد.. الصليب الأحمر يتسلم الأسرى بعد توقيع أوراق استلامهم وصعودهم للمنصة

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
تسليم الأسرى

محمد سامي عن تكرار عمله مع مي عمر: تعاون صحي طالما ناجح

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

عمرو أديب

بيقبض 350 ألف جنيه في اليوم.. هل عمرو اديب الأعلى دخلا بين الإعلاميين؟

محمد المازم

محمد المازم يطرح أغنيته الرومانسية "أي عيد؟"

ايمان عبد اللطيف

سعر عيار 21 الآن.. ماذا حدث في سعر الذهب والدولار اليوم

حبس فجر السعيد

فجر السعيد من التريند إلى السـ..جن.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد