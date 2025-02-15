محمد هنيدي يكشف عن موعد عرض فيلمه الجديد "الجواهرجي"

كشف الفنان محمد هنيدى عن موعد عرض فيلم “الجواهرجي”، الذى يشاركه البطولة فيه منى زكي، حيث من المقرر أن يعرض فى عيد الأضحى المقبل.

وقال محمد هنيدي فى برنامج “الملز” : فيلم “الجواهرجي” الذى يجمعني بمنى زكي يعرض في عيد الأضحى، والفيلم تدور أحداثه فى إطار كوميدي، ويحكي عن جواهرجي بيقابل مشاكل بسبب مراته وتصرفاتها اللي مش منطقية.

الفيلم من إخراج إسلام خيري، وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولة الفيلم تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، ولبلبة.

محمد هنيدي بمسلسل شهادة معاملة أطفال

من ناحية أخرى طرحت قناة ON E الفضائية، برومو مسلسل شهادة معاملة أطفال لـ الفنان محمد هنيدي، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل عبر شاشات الشركة المتحدة.

وخلال البرومو، يظهر محمد هنيدي، بشخصية المحامي التي يجسدها في الأحداث، وأخرى يفيق من غيبوبته، كما تضمن البرومو لقطات كوميدية خاطفة وأفيهات من «هنيدي».

وكانت طرحت منصة watch it، البوستر الرسمي لمسلسل شهادة معاملة أطفال، للفنان محمد هنيدي، المنظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المُقبل.

وظهر محمد هنيدي، يتوسط بوستر المسلسل وهو يمسك سيجار في يده ويرتدي بذلة سوداء، وبجواره أبطال المسلسل.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.

أعمال محمد هنيدي

كان آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية مسلسل «أرض النفاق» بالتعاون مع النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، ودارت أحدث العمل حول موظف في الحي اسمه (مسعود)، دخله ضئيل وحياته بائسة، ودومًا ما يواجه خلافات مع زوجته (جميلة) وحماته، اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلًا لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم تستدرجه الحياة ليتعرف على دكتور (ماضي)، الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا، ليكتشف معها حياة جديدة، بشخصيات جديدة، وأخلاق مستعارة للبيع.

و آخر أعماله في السينما هو فيلم مرعي البريمو الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.