قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العالم يتحدث: رفض مصري عنيد لمطالب ترامب.. والقاهرة وعمان يفضلان الأمن القومي على المساعدات الأمريكية
أعلن انتهاء كل خلافاتي معك.. مرتضى منصور يوجه رسالة مؤثرة لـ الخطيب
من السد العالي.. رسالة دعم وتأييد من تعليم النواب لموقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الفلسطينيين
مفاوضات قوية لضم محمد شريف لـ بيراميدز بمقابل مادي أكبر من الأهلي
روابط النماذج الإسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة في 5 مواد | حمل الآن
كولر يحذر لاعبي الأهلي من مواجهة الإسماعيلي غدا بالدوري
الزمالك ينهي استعداداته لمواجهة بتروجت بالدوري وبيسيرو يشحن المعنويات
جولد بيليون: جني الأرباح يضرب القمة التاريخية للذهب هذا الأسبوع
بشرى سارة للمواطنين.. أسعار ياميش رمضان بوزارة الزراعة أقل من الأسواق
حبس المخرج محمد سامي شهرين وتغريم مدير مركز الصيانة بسبب السيارة المرسيدس
تراجع أسعار النفط متجاهلة التهديدات الأميركية للتدفقات الإيرانية
رئيس حزب الوعي يدعو المصريين للتبرع لإعادة إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فيديو

الموعد النهائي لزيادة المعاشات والمرتبات | تفاصيل

ايمان عبد اللطيف
ايمان عبد اللطيف
إيمان عبد اللطيف

قدمت مذيعة صدى البلد إيمان عبد اللطيف تغطية عن خبر سار قبل أيام من شهر رمضان المبارك،حيث أعلنت الحكومة عن توفير حزمة اجتماعية جديدة للمواطنين قبل الزيادة الفعلية للمرتبات والأجور والتى من المقرر أن تكون مع بداية العام المالى الجديد.

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستتدخل لمدة ثلاثة أشهر مقبلة وحتى بداية العام المالى الجديد والذى يبدأ في  شهر يوليو ؛لتوفير حزمة اجتماعية لاصحاب المعاشات والمرتبات حتى الزيادة المرتقبة.

أوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تتضمن شقين رئيسيين:

1- تدخلات سيتم تنفيذها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة حتى نهاية العام المالي الحالي، مع إجراءات خاصة بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

2-  زيادات في المرتبات والمعاشات سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

وكشف مدبولي أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية، مؤكدًا أنها ستُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا لإقرارها والإعلان عنها رسميًا قبل حلول شهر رمضان.

وأكد أن الحكومة تتابع عن كثب تطبيق الحد الادنى للأجور وذلك من خلال المجلس القومى للأجور.

وأوضح أن الحكومة أوشكت على الانتهاء من حزمة الحماية الاجتماعية لعرضها على الرئيس السيسي قبل شهر رمضان لإقرارها، وهناك متابعة لتطبيق الحد الأدنى للأجور ، وذلك من خلال المجلس القومي للأجور، وأن القطاع الخاص في أوقات سابقة كان يطالب باستثناء بشأن تطبيق الزيادة بالأجور ولكن هذه المرة هو من بدأ بتطبيق الزيادات الجديدة.

وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه، كما قرر المجلس، في اجتماعه، أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة قرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.

المعاشات الاجور زيادة الاجور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص

زيادة ألف جنيه مع القبض الجديد.. الحكومة تعلن موعد رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص رسميًا

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل

بكاء زوجة الخطيب في حفل استاد الأهلي يشعل مواقع التواصل ويثير الجدل.. ما السبب؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

حالة طقس اليوم

بداية من اليوم.. الأرصاد تزف بشري للمواطنين عن طقس الثلاث أيام القادمة

حالة الطقس

تغيير مفاجئ.. بيان هام بشأن حالة الطقس وموعد تحسن الأحوال الجوية

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 15-2-2025

بالصور

ضبط 2 طن ونصف جبن أبيض داخل مخزن بدون ترخيص بديرب نجم

وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية
وكيل وزارة التموين بالشرقية

بأجواء رومانسية.. مروان خوري وعبير نعمة يشعلان حفل حديقة الشهيد|صور

مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة
مروان خوري وعبير نعمة

بالورد الأحمر.. أيتن عامر تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

أيتن عامر
أيتن عامر
أيتن عامر

شاهد.. الصليب الأحمر يتسلم الأسرى بعد توقيع أوراق استلامهم وصعودهم للمنصة

تسليم الأسرى
تسليم الأسرى
تسليم الأسرى

فيديو

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة ON E الفضائية

ايمان عبد اللطيف

الموعد النهائي لزيادة المعاشات والمرتبات | تفاصيل

الفنان احمد عبد العزيز

معنديش فيلا وملقتش حد .. الفنان أحمد عبد العزيز يخرج عن صمته

عمرو أديب

بيقبض 350 ألف جنيه في اليوم.. هل عمرو اديب الأعلى دخلا بين الإعلاميين؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد