نظام أندرويد 15 يحدث مشكلات يصعب إصلاحها في هواتف موتورولا

تسعى موتورولا جاهدة لتحديث دعم البرمجيات لأجهزتها، ولكنها تواجه عقبات مع إصدار نظام التشغيل أندرويد 15، على الرغم من استعداد الشركة لتقديم تحديثات أسرع وأكثر استدامة، إلا أن الإصدار الجديد أظهر عدة مشكلات بالأجهزة المؤهلة خاصة في الأداء، حيث انتشرت مواطن الخلل على نطاق واسع، مما جعل الإصلاحات الجديدة تؤدي إلى ظهور مشكلات إضافية.

وبحسب ما ذكره موقع “gizmochina”، يعاني مستخدمو هاتف موتورولا Edge 50 Fusion من مشكلات متكررة تتعلق بتطبيقات النظام، مما يجعل التنقل الأساسي في الأجهزة شبه مستحيل.

وقد وصف أحد مستخدمي Reddit، المشكلة بأنها "تعطل ثابت"، حتى في الوضع الآمن. بينما وجد عدد من المستخدمين حلا مؤقتا باستخدام تطبيقات خارجية، واجه آخرون، صعوبة حيث تعود أجهزتهم إلى تطبيقات النظام الأصلية، مما زاد من حالة الإحباط.

استجابت موتورولا بسرعة، حيث أصدرت تصحيحات في غضون أسابيع، إلا أن هذه الإصلاحات لم تلو من العواقب السلبية. بينما تمكنت الشركة من حل بعض المشكلات المتعلقة بشاشة Thinkphone 25، ظهر عيب جديد في جهاز RAZR+ 2023، وهو تعطل شاشة الغلاف مما أدى فعليا إلى "تجميد" الجهاز، كما ذكرت تقارير من خبراء أندرويد، مما أثر بشدة على الوظيفة الأساسية للجهاز القابل للطي.

وتظهر هذه المواقف كيف أن مواطن الخلل تقوض جهود موتورولا الأخيرة لتحسين سمعتها في دعم البرمجيات، على الرغم من التزامها بتقديم تحديثات للأجهزة لمدة خمس سنوات، فإن الأجهزة مثل Razr Plus (2023) عانت من ثغرات أمنية مؤلمة لعدة أشهر، لكن علامة موتورولا بدأت في تقديم تحديثات منتظمة منذ سبتمبر، مما يعتبر علامة على تحسن الهيكل الإداري لديها.

ومع ذلك، فإن الاستجابة السريعة لمشكلات البرامج تحمل في طياتها تهديدا لثقة المستخدمين، كما علق أحد مستخدمي RAZR+ على الوضع قائلا: "التحديثات التي تعيد ظهور مشاكل جديدة أسوأ بكثير من انتظار تجربة مستقرة."

وفي سياق آخر، أطلقت موتورولا إصدارا حصريا من Razr+ Paris Hilton Limited في الولايات المتحدة بسعر 1200 دولار، وهو متاح بكميات محدودة عبر موقع الشركة Motorola هذه الخطوة تهدف إلى جذب انتباه محبي التكنولوجيا وعشاق العلامة التجارية.