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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات جديدة تكشف تفاصيل شاشة هاتف iPhone القابل للطي

iPhone
iPhone
احمد الشريف

تتزايد التسريبات حول هاتف iPhone القابل للطي، حيث كشفت تقارير حديثة عن بعض المواصفات الأساسية للجهاز، والآن تسلط تسريبات جديدة الضوء على تفاصيل شاشة الجهاز المرتقب.

شاشة أصغر من المنافسين؟

وفقًا للتسريبات، قد يأتي iPhone Fold – وهو اسم غير رسمي حتى الآن، بشاشتين بمقاسات، الشاشة الخارجية حوالي 5.49 بوصة، أما الشاشة الداخلية القابلة للطي: 7.74 بوصة

بهذه الأبعاد، ينتمي الجهاز إلى فئة الهواتف القابلة للطي بأسلوب الكتاب، لكنه قد يكون أصغر حجمًا مقارنةً بمعظم المنافسين، على سبيل المثال،  Google Pixel Fold الذي صدر عام 2023 يأتي بشاشة خارجية 5.8 بوصة وداخلية 7.6 بوصة.

وهاتف  Samsung Galaxy Z Fold 6 الأحدث يحتوي على شاشة خارجية 6.3 بوصة وداخلية 7.6 بوصة.

تصميم أكثر كفاءة؟

هناك شائعات بأن هاتف iPhone Fold سيقدم نسبة عرض إلى ارتفاع مختلفة عن سلسلة Galaxy Z Fold من سامسونج، مما قد يجعله أكثر راحة في الاستخدام عند الطي. بالإضافة إلى ذلك، قد تعتمد أبل على تقنيات متقدمة مثل:

 LTPO: لتوفير كفاءة طاقة أعلى
CoE: لتحسين دقة الألوان
 UTG: لزيادة متانة الشاشة القابلة للطي

هذا قد يساعد أبل على تحقيق توازن بين الحجم والأداء دون التضحية بجودة الشاشة.

أبعاد الجهاز عند الطي والفتح

 عند الطي: 9.2 ملم
 عند الفتح: 4.6 ملم

 مقارنة بالمنافسين:
 هاتف Oppo Find N5 المتوقع سيكون أنحف قليلاً عند الطي (8.93 ملم)، اما هاتف Samsung Galaxy Z Fold 6 أكثر سماكة عند الطي (12.1 ملم)، لكنه أقل عند الفتح (5.6 ملم)

موعد الإطلاق لا يزال مجهولًا

 رغم كل هذه التسريبات، فإن iPhone Fold لن يرى النور قبل العام القادم على الأقل، وقد تتغير الكثير من التفاصيل قبل الإطلاق الرسمي، لذلك، من الأفضل التعامل مع هذه المعلومات بحذر حتى تأكيدها من أبل.

iPhone هاتف iPhone iPhone Fold

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