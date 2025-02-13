منتجات جديدة قادمة من آبل قريبًا.. iPhone SEوiPad 11 ومفاجآت مثيرة

تستعد شركة آبل Apple لإطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة في الأسابيع المقبلة، وفقا لما أفاد به الصحفي “مارك جورمان” من بلومبرج، من المتوقع أن تكشف الشركة الأمريكية عن تفاصيل مثيرة قريبا.

وفقا للتقارير، من المتوقع أن تشارك آبل إعلانا جديدا يشمل إصدار الجهاز اللوحي المتطور iPad 11 والذي سيأتي مزودا بميزات الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، بالإضافة إلى التحديث المرتقب iOS 18.4 الذي يتضمن نسخة محسنة من مساعد Siri، كما يتوقع أن تكشف آب عن iPhone SE الجديد خلال الأسبوع المقبل.

آبل قد تعلن عن هذه المنتجات خلال الأسابيع القادمة



من المتوقع أيضا أن تكشف آبل عن جهاز Apple Vision Pro، والذي سيحصل على ترقيات كبيرة من بينها دمج معالج Apple M5، وهو الأمر الذي لم تكشف عنه الشركة بعد، وفي حال تأكيد هذه الترقية، سيكون تحديثا مهما للجهاز.

وفيما يتعلق بـ Apple Vision Pro، هناك تكهنات بأن آبل قد تقدم تحديثا للذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تحديث الأجهزة، مما يعني أن المزايا الجديدة قد تكون متاحة للمستخدمين الحاليين للجهاز.

ومن المحتمل أيضا أن تشمل التحديثات القادمة دعما لوحدة تحكم PlayStation VR، وهي خطوة قد تكون جزءا من جهود Apple لتوسيع إمكانيات Vision Pro في عالم الألعاب.

أما بالنسبة لمجموعة أجهزة MacBook Air، فتشير التوقعات إلى أن آبل قد تطلق الجيل الرابع من MacBook Air مزودا بشريحة M4 في الأسابيع القليلة المقبلة، مع إمكانية تأجيل الانتقال إلى شريحة M5 في الإصدارات القادمة.

iPhone SE 4 سيتم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي

iPhone SE 4 سيتم الإعلان عنه من خلال بيان صحفي

وفقا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج، تخطط آبل للكشف عن iPhone SE 4 عبر بيان صحفي على موقعها الإلكتروني دون الحاجة إلى مؤتمر تقليدي، وهي استراتيجية اعتمدتها الشركة في السنوات الأخيرة.

في العام الماضي، خلال "أسبوع مثير من الإعلانات"، قدمت آبل أجهزة M4 Macs عبر مقاطع فيديو يومية لمدة 10 دقائق لكل جهاز جديد، قد تتبع الشركة نفس الاستراتيجية في الكشف عن iPhone SE 4 بأسعار معقولة.

من المتوقع أن يأتي iPhone SE 4 مع مجموعة من الترقيات الكبيرة مقارنة بالإصدار الحالي. رغم أنه قد لا يقدم جديدا لأولئك الذين يمتلكون أحدث إصدارات آيفون، إلا أن آبل ستتخلى أخيرا عن تصميم الزر الرئيسي لصالح مظهر أكثر حداثة. سيتميز الهاتف بشاشة من الحافة إلى الحافة مع دعم Face ID لأول مرة.

من المتوقع أيضا أن يتضمن iPhone SE 4 كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، وميزة USB-C، بالإضافة إلى أول مودم 5G من آبل.