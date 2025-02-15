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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شاركه فى الحفل إدوارد.. تامر حسني يتألق بالكوفية الفلسطينية

تامر حسني
تامر حسني
أحمد إبراهيم

أحيا الفنان تامر حسني حفلاً غنائيًا رائعًا مساء الجمعة 14 فبراير، بمناسبة احتفالات عيد الحب، في أجواء مليئة بالفرح والطاقة الإيجابية. 

قدم تامر عرضًا مميزًا على مسرح الحفل، حيث لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، الذي عبّر عن حبه الكبير له. 

وحرص تامر على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بلحظات من الحفل، حيث نشر صورًا مميزة تعكس روح الاحتفال.

كما خصّ الحضور والشباب المنظمين بكلمات شكر وتقدير، مؤكدًا على أن الحفل كان من أجمل حفلاته على الإطلاق بفضل التنظيم الرائع والحضور المتفاعل.

تامر حسني فى عين شمس 

شكر تامر حسني شباب جامعتي عين شمس وحلوان، الذين كان لهم دور كبير في نجاح الحفل، كما وجه تحية خاصة للفرق الفنية والموزع الموسيقي أحمد عادل، والفنان إدوارد، الذي شاركه في بعض اللحظات الغنائية والعزف.

وكان تامر قد ارتدى الكوفية الفلسطينية في إحدى الصور، ليعكس تضامنه مع قضايا الأمة.

وعلى صعيد آخر، قدم تامر حسني عرضًا غنائيًا آخر في ختام بطولة الجولف العالمية التي أُقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث قدم مجموعة من أشهر أغانيه مع فرقته الموسيقية، ليضفي على الحفل لمسة خاصة من البهجة والحماس.

أما عن أحدث أعماله، فقد طرح تامر مؤخرًا دويتو غنائيًا جمعه بالفنان رامي صبري بعنوان "فعلاً مبيتنسيش"، وهو من كلمات عمرو تيام وألحان شادي حسن. الأغنية التي تم تصويرها في فيديو كليب من إخراج تامر نفسه، لاقت رواجًا كبيرًا، خاصة مع كلماتها التي تعكس مشاعر الأسف والندم على فقدان حب لا يُنسى.

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