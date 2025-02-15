أزمة في إسرائيل بسبب قمصان الأسرى الفلسطينيين

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم السبت، بأن هناك انتقادات واسعة في دولة الاحتلال جراء الإجراء الذي اتخذته هيئة السجون الإسرائيلية تجاه الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم في وقت سابق من سجن عوفر.

ووزعت مصلحة السجون الإسرائيلية قمصان على جميع الأسرى الفلسطينيين تحمل رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولن نغفر" بالإضافة إلى رمز نجمة داود.

وقالت هيئة البث العبرية إنه لم يتم إبلاغ المستوى السياسي بإجبار الأسرى الفلسطينيين على ارتداء قمصان كُتبت عليها عبارات تهديد.

وأطلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر ضمن دفعة التبادل السادسة، مع فصائل المقاومة الفلسطينية.

وأعلن ‏الهلال الأحمر الفلسطيني، أنه تم نقل 4 أسرى محررين إلى المستشفى لأسباب صحية.

واكتملت عملية تسليم الأسرى الإسرائيليين، حيث أظهرت الصور حشودا من الناس وهم يركضون بالقرب من السيارات التابعة للصليب الأحمر وتتبعتهم شاحنة مليئة بأعضاء حماس، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء.

وسادت حالة من الإثارة والفرحة في مناطق الاحتلال وتحديدا بـ كفار سابا مع خروج الرهائن وتسليمهم للصليب الأحمر.

وظهر مقاتلو القسام بعدد من الأسلحة الإسرائيلية التي اقتنصوها من جيش الاحتلال خلال المواجهات التي جرت بين الجانبين على مدار أكثر من 15 شهرا في شتى مناحي قطاع غزة.