اختياراتي مدمرة حياتي .. وتربية البنات صعبة | أسرار عن نيلي كريم

أكدت الفنانة نيلي كريم ان تربية البنات أصعب من تربية الأولاد ، مؤكدة انها تخاف على بناتها بشكل كبير ، وذكرت انها مع بناتها فى المنزل وأثناء مناقشة الأمور “ ناقر ونقير ” .

https://youtube.com/shorts/1tYi3flDWLw

وإضافت نيللي كريم : الولاد أكثر هدوءاً من البنات ، وأستكملت نيللي انها حالياً “ سينجل ” ومستمتعة بهذا الأمر ومرتاحة بشكل كبير، واختياراتي دائمًا ليست صحيحة .

و تشارك نيلي فى بطولة مسلسل إخواتي، مع كندة علوش ، روبي، جيهان الشمارجي، والذى تم تغيير اسمه للمرة الثانية، وذلك بعد أن قرر فريق عمل مسلسل “جانى فى المنام” تغيير اسم العمل الى “إخواتى” للمرة الثانية بعد أن كان اسمه الأول “ناقص ضلع” ليستقر فريق العمل بشكل نهائى على اسم “إخواتي"، والمسلسل مكون من ١٥ حلقة.

https://youtube.com/shorts/1tYi3flDWLw