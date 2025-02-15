محافظ بني سويف: إشادة بدور صناع الخير المتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على مؤسسة صُنّاع الخير للتنمية ،باعتبارها أحد النماذج الرائدة في مجال العمل الأهلي الخدمي والتنموي، من خلال ما تقدمه من مبادرات وبرامج تعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية،وتتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في صعيد مصر، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن المؤسسة شريك تنموي وخدمي ترك بصمة واضحة في مختلف المجالات بمحافظة بني سويف،من خلال المساهمةً في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة،وداعمةً لجهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوى الذي نظمته المؤسسة_تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بعنوان "الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة"، وذلك بحضور :السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالفة الوطني للعمل الأهلي ، التنموي ،الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين

كما ثمن محافظ بني سويف مساهمات المؤسسة في العديد من القطاعات ، والتي من أبرزها إسهاماتها في القطاع الصحي، مبادرة 'عنيك في عنينا' للحد من مسببات العمى،بجانب مبادرة 'لمصر... نبنى أجيال'لإجراء المسوحات الطبية لطلاب المدارس في عدد من مراكز المحافظة، إضافة إلى مبادرة 'قدم صحيح' بمستشفيات جامعة بني سويف لدعم مرضى القدم السكري وحمايتهم من المضاعفا ، فضلا عن مشاركتها في جهود التمكين الاقتصادي ،من خلال مساعدة العديد من الأسر داخل المحافظة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وفي القطاع التعليمي، قدمت منحًا دراسية من خلال مبادرة 'تكافؤ' لدعم طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية، ولم تغفل المؤسسة عن الدور الاجتماعي، حيث وزعت مئات الأطنان من المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.

وأكد المحافظ أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق خطتها التنموية، حيث كانت بني سويف من أوائل المحافظات التي أطلقت أول استراتيجية تنموية محلية، تضمنت مشروعات وخططًا طموحة للنهوض بقطاعات اقتصادية متعددة، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى نجاح بني سويف في توحيد جهود العمل الأهلي، حيث تم توقيع أول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل المدني، بمشاركة واسعة من الجمعيات والمؤسسة الأهلية، ونسعى في المرحلة المقبلة للوصول إلى مائتي جمعية ومؤسسة، حيث يساهم ذلك في زيادة حجم المساهمات المجتمعية مقارنة بالأعوام السابقة.

وتابع محافظ بني سويف قائلاً:لقد أثبت المجتمع المدني، من جمعيات أهلية وقطاع خاص وجامعات، أنه شريك حقيقي في مواجهة الأزمات التي مرت بها بني سويف، ومنها أزمة السيول مارس 2020، والأزمة العالمية لجائحة كورونا، حيث كانت الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مقدمة الداعمين لخطة المحافظة لإدارة هذه الأزمات بنجاح.

ووجه محافظ بني سويف تحية خاصة للقائمين على منظومة العمل المجتمعي في مصر لجهودهم وتفانيهم في العمل المجتمعي، لاسيما الدور المميز والمتكامل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة في رفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة المرأة المعيلة، لاسيما في ظل تكامل تلك الشراكات مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي حققت نقلة نوعية في قرى بني سويف، من خلال تنفيذ أكثر من 1600 مشروعًا في 12 قطاعًا خدمياً بتكلفة تتجاوز اثنا عشر مليار جنيها.

تضمنت فعاليات المؤتمر الجلسة الافتتاحية ،تخللتها كلمات لعدد من السادة الوزراء ، أعقبها عدد من الجلسات عن : دور المجتمع المدني في دعم الاحتياجات الخاصة بالمحافظات المصرية وتعظيم الميزة التنافسية بها ، من التكافل للتمكين، الصحة أساس الاستدامة نحو المستقبل ، ثم توقيع بعض بروتوكولات التعاون بين شركاء التنمية وتكريم عدد من المشاركين لجهودهم في تعزيز العمل الأهلي والتنموي