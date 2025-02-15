مرموش يسجل الهدف الأول له مع مانشستر سيتي أمام نيو كاسل

سجل الدولي المصري عمر مرموش، الهدف الأول له مع مانشستر سيتي منذ انتقاله للفريق في فترة الانتقالات الشتوية، ليتقدم للسيتيزنز بهدف نظيف على نظيره نيوكاسل يونايتد، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل مرموش هدف رائع من فوق الحارس في الدقيقة 19.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، عبد القادر خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.