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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مى عمر
مى عمر
تقى الجيزاوي

نشرت الصفحة الرسمية لقناة mbc مصر أغنية “فوقنا خلاص” الأغنية الدعائية لمسلسل اش اش من بطولة مي عمر ، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني 2025.

وتخطت أغنية فوقنا خلاص حاجز المليون مشاهدة بعد طرحها بـ ٤٨ ساعة.

وأغنية فوقنا خلاص من غناء كل من عبد الباسط حمودة، أحمد شيبة ، محمود الليثي ، عمر كمال ، وحسن شاكوش.

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل “ إش إش ” البرومو الرسمي للعمل ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

ومن المقرر عرض مسلسل “إش إش” في مصر عبر قناة mbc مصر ،أما في الخليج، فيعرض على شاشة mbc دراما، بالإضافة إلى منصة شاهد vip.

مسلسل اش اش

العمل من المقرر أن تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، ويشارك فى  بطولة العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم مي عمر و هالة صدقي وانتصار وماجد المصري وشيماء سيف ودينا

 وتدور أحداثه في إطار شعبي حول عالم الراقصات، حيث تعمل إش إش كراقصة شعبية، إلى أن تحدث مفاجأة تقلب حياتها رأسًا على عقب. 

العمل من إخراج محمد سامي، ويتعاون فيه مع مي عمر  بعد أن قدمًا سويًا عددا من الأعمال، ومنها لؤلؤ، ونعمة الأفوكاتو، وتصبح علي خير، ونسل الأغراب، والأسطورة، وحكاية حياة. 

ومن المقرر أن يضع هيثم نبيل وخالد نبيل الموسيقى التصويرية للعمل.

مى عمر مسلسل اش اش مسلسلات رمضان٢٠٢٥

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