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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ناقد رياضي: الزمالك في حاجة إلى استقرار فني للعودة للأداء الجيد

الزمالك
الزمالك
يوسف أيمن

كشف الناقد الرياضي إسلام فؤاد عن تفاصيل المران الأول للمدير الفني الجديد لنادي الزمالك، البرتغالي جوزيه بيسيرو، الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان جروس.

اجتماع عبر "زووم" لاختيار بيسيرو

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أوضح فؤاد أن اختيار بيسيرو تم بعد اجتماع عبر تقنية "زووم" بين اللجنة الفنية بالزمالك وعدد من المدربين المرشحين. 

في النهاية، تم الاستقرار على المدرب البرتغالي ليقود الفريق في الفترة المقبلة.

بيسيرو: تجارب سابقة وخبرة بالقارة الإفريقية

وأشار فؤاد إلى أن بيسيرو سبق له تدريب الأهلي في وقت سابق، رغم أن تجربته لم تكن مميزة، مؤكدًا أن الحكم على نجاحه مع الزمالك يحتاج إلى بعض الوقت. 

واعتبر أن بيسيرو سيتأقلم سريعًا مع أجواء الدوري المصري بفضل خبراته السابقة في القارة الإفريقية.

رحيل جروس: مفاجأة وغياب الاستقرار الفني

وفيما يتعلق برحيل كريستيان جروس، أكد فؤاد أن قرار إقالته جاء بشكل مفاجئ من إدارة النادي على الرغم من الشعبية الكبيرة التي كان يحظى بها بين الجماهير. 

وأضاف أن عدم الاستقرار الفني في الزمالك يؤثر سلبًا على أداء اللاعبين، مشيرًا إلى أن تغيير المدربين بشكل متكرر يسبب غياب هوية واضحة للفريق.

تحديات الزمالك واستقرار الجهاز الفني

ولفت فؤاد إلى أن التغيير المستمر للمدربين بدءًا من جوميز مرورًا بجروس وانتهاءً ببيسيرو أدى إلى تذبذب الأداء، نظرًا لاختلاف أساليب اللعب بين المدربين. 

وأكد أن الفريق بحاجة إلى استقرار فني لكي يتمكن اللاعبون من تقديم أفضل أداء.

طموحات الزمالك في البطولات الموسم الحالي

وعن طموحات الزمالك في المنافسة على البطولات هذا الموسم، رأى فؤاد أن الفريق يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى أن الصراع على لقب الدوري المصري سيكون بين الأهلي وبيراميدز. 

وأشار إلى أن الزمالك قد يواصل المنافسة بقوة على لقب الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم.

الزمالك نادي الزمالك إسلام فؤاد جوزيه بيسيرو

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