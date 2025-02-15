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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كل ما يتعلق بضوابط العمل في المعاهد الأزهرية .. ما يخص الطلاب والأساتذة

المعاهد الأزهرية
المعاهد الأزهرية
محمد شحتة

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن لائحة العمل بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى الجمهورية وكيفية سير العملية التعليمية للطلاب والأساتذة والإداريين.

وأوضحت لائحة النظام بالمعاهد الأزهرية، تعريف مرحلة رياض الأطفال وشروط وضوابط القبول بها وضوابط فتح قاعات رياض الأطفال، ونظام الدراسة والخطة الزمنية لتنفيذ المتطلبات.

كما أوضحت اللائحة ضوابط وشروط القبول بالصف الأول الإبتدائي وتنسيق القبول بالمرحلة الإبتدائية وضوابط ترخيص فتح فصول المعاهد الإبتدائية والمقررات الدراسية بها.

وكذلك ضوابط وشروط القبول بالمرحلة الإعدادية وقواعد التقدم للامتحانات بها وكذلك المرحلة الثانوية وشروط القبول بها، وقواعد تحويل الطلاب بين أقسامها.

كما بينت اللائحة قواعد الامتحانات في المعاهد الأزهرية وكيفية التصرف حال فقدان أوراق إجابة الامتحان دون تدخل من الطالب وقواعد امتحان أبناء المصريين بالخارج وقواعد الجبر ومنح درجات الرأفة.

المعاهد الأزهرية الإعدادية الأزهرية الإبتدائية الأزهرية الثانوية الأزهرية لائحة المعاهد الأزهرية شروط القبول في الأزهر

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