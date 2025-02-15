أول صورة لسفاح الإسكندرية.. تفاصيل جديدة بعد العثور على الضحية الثالثة

عرض برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أول صورة لسفاح المعمورة بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية من القبض عليه.

وفي سياق متصل، كشف أحمد بسيوني، مدير مكتب صدى البلد بالإسكندرية، خلال مداخلة هاتفية مع فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، عن تفاصيل جديدة في القضية، موضحًا أنه تم العثور على جثة سيدة داخل إحدى الشقق التي استخدمها المتهم لإخفاء الضحايا، ليرتفع عدد القتلى إلى ثلاث ضحايا، جميعهم من السيدات.

وتابع: سفاح المعمورة المتهم بقتل وإخفاء جثث ضحاياه في منطقة المعمورة، حيث عُثر حتى الآن على ثلاث جثث.

وأضاف بسيوني، أن تحرك الجهات الأمنية جاء عقب بلاغ من أحد المواطنين، أسفر عن اكتشاف جثة ثالثة، تبين لاحقًا أنها تعود لرجل.

وأفاد بسيوني أن أحد المواطنين قدم بلاغًا جديدًا للنيابة حول شقة أخرى قام المتهم باستئجارها، يُحتمل أن تحتوي على ضحايا إضافيين.