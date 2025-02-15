هاتريك مرموش.. مانشستر سيتي يكتسح نيوكاسل 4-0 ويقتحم المربع الذهبي بالبريميرليج

اكتسح فريق مانشستر سيتي، نظيره نيوكاسل يونايتد، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل عمر مرموش، هدف أول رائع من فوق الحارس في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني بعد مراوغة لمدافع نيوكاسل، ثم سددها بقوة في الشباك في الدقيقة 24.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 33، بعد تلقيه عرضية سحرية من سافينيو سددها في الشباك.

واختتم جيمس مكاتي رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش، حتى غادر في الدقيقة 77 لصالح جيريمي دوكو.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، عبد القادر خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.

وبهذه النتيجة، اقتحم فريق مانشستر سيتي المربع الذهبي محتلاً المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما توقف رصيد فريق نيوكاسل عند النقطة 41 محتلاً المركز السابع.