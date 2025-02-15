3 أرقام تاريخية لـ مرموش بعد هاتريك نيوكاسل في البريميرليج

قاد الدولي المصري عمر مرموش، فريق مانشستر سيتي للفوز برباعية نظيفة، على نظيره نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة 25 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل عمر مرموش، هدف أول رائع من فوق الحارس في الدقيقة 19، ثم أضاف الهدف الثاني بعد مراوغة لمدافع نيوكاسل، ثم سددها بقوة في الشباك في الدقيقة 24.

وأحرز عمر مرموش الهدف الثالث (هاتريك) في الدقيقة 33، بعد تلقيه عرضية سحرية من سافينيو سددها في الشباك.

واختتم جيمس مكاتي رباعية مانشستر سيتي في الدقيقة 84.

وشهد التشكيل الأساسي لفريق مانشستر سيتي تواجد الدولي المصري عمر مرموش، حتى غادر في الدقيقة 77 لصالح جيريمي دوكو.

تشكيل مانشستر سيتي

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: لويس، ستونز، عبد القادر خوسانوف، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو.

خط الهجوم: عمر مرموش، فيل فودين، وإيرلينج هالاند.

وبهذه النتيجة، اقتحم فريق مانشستر سيتي المربع الذهبي محتلاً المركز الرابع برصيد 44 نقطة، فيما توقف رصيد فريق نيوكاسل عند النقطة 41 محتلاً المركز السابع.

أرقام تاريخية لـ مرموش

ويعد هذا "الهاتريك" هو الأول لمرموش في مسيرته، رغم تمثيله أكثر من فريق في مختلف الدوريات.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن مرموش ثاني لاعب مصري يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد محمد صلاح، وثالث لاعب أفريقي يسجل ثلاثية في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد أماد ديالو ودانجو أواتارا.

كما أصبح أسرع لاعب عربي يسجل هاتريك في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.