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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

فبريكا أتوماتيك .. سيارة صينية 2022 بأرخص سعر للمستعمل

شانجان السفين
شانجان السفين
صبري طلبه

يحتوي السوق المصري على الكثير من السيارات الصينية، ومن ابرزها النسخة "السفين"، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تنوع الفئات، بالاضافة إلى الانتماء للفئة الاقتصادية.

حصلت السيارة شانجان السفين على تصميم السيدان خماسي الأبواب، عند حساب مساحة التخزين الخلفية، مع أبعاد خارجية بلغت 4390 مم للطول الكلي، وارتفاع 1490 مم، وعرض كلي يقدر بحوالي 1725 مم.

شانجان السفين 

وتضم السيارة شانجان السفين مجموعة من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، عجلة قيادة مالتي فانكشن، نظام صوتي ترفيهي، مرايات كهربائية جانبية، قفل مركزي للأبواب، نوافذ كهربائية بعدد 4.

شانجان السفين 

زودت ايضا السيارة بمستشعرات ركن خلفية، وسائد هوائية أمامية لحماية الركاب من التصادم، فرامل بنظام مانع الانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرمل، إنذار مانع للسرقة.

شانجان السفين 

القدرات الفنية للسيارة شانجان السفين 

تعتمد السيارة شانجان السفين على ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 5 غيار، وبمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر 1500 سي سي، قادر على انتاج 1450 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وقوة إجمالية للمحرك 107 حصانا.

شانجان السفين 

سعر السيارة شانجان السفين موديل 2022 في سوق المستعمل 

ظهرت السيارة شانجان السفين موديل 2022 في السوق المصري للسيارات المستعلة بحالة الفبريكا، بسعر يبلغ 500 ألف جنيه، وننصح دومًا المقبلين على شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الفني الشامل، يتضمن حالة المحرك والقدرات الفنية والميكانيكية، بالاضافة إلى متابعة متوسط أسعار السيارة في السوق.

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