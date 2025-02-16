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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2025

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

وصل أعلى سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.61 جنيه للشراء و 50.71 جنيه للبيع وذلك في أول تعامل له اليوم الأحد الموافق 16-2-2025 

تضمن أكبر سعر دولار أمام الجنيه في عدد من البنوك الخاصة أبرزها " مصرف أبوظبي الإسلامي، ساييب، الأهلي الكويتي".

وكان سعر الدولار مقابل الجنيه قد أظهر استقرارا اليوم باعتباره أول يوم عمل للجهاز المصرفي منذ الخميس الماضي. 

سعر الدولار في البنوك

كان سعر الدولار قد أظهر زيادة في قيمته بمقدار 35 قرشا أمام الجنيه في المتوسط بمختلف البنوك العاملة في  السوق المصرية البالغ عددها نحو  39 بنكا حكوميا وخاصا.

سعر البنك المركزي 

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

متوسط سعر الدولار في البنوك الخاصة

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.58 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، ميد بنك، المصرف العربي الدولي".

وبلغ سعر الدولار نحو 50.59 جنيه للشراء و 50.69 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيه للشراء و 50.7 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، العربي الافريقي الدولي، فيصل الإسلامي".

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو  50.23 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

وبلغ ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.26 جنيه للشراء و 50.36 جنيه للبيع في البنك الزراعي المصري.

ووصل ثالث أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.37 جنيه للشراء و 50.47 جنيه للبيع في بنك التمويل الكويتي.

انخفاض التضخم

تراجع معدل التضخم الشهري في مصر بنهاية يناير الماضي إلي 1.7% مقارنة بنحو 2.2% بنهاية نفس المدة من العام السابق، ومقارنة بنحو 0.9% في ديسمبر 2024.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه بشأن معدلات التضخم في مصر، إن التضخم السنوي سجل 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر السابق.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء قد أعلن عن وصول معدلات التضخم الشهرية لنحو 1.6% بنهاية يناير 2025 ومقارنة بنحو 0.2% في ديسمبر السابق.

وبلغ معدل التضخم السنوي نحو 24% في يناير الماضي بعد أن كان 4.1% في ديسمبر من العام السابق.

الودائع في الجهاز المصرفي

صعدت الودائع الحكومية بنهاية سبتمبر الماضي إلى 2.84 تريليون جنيه مقابل 2.73 تريليون جنيه في أغسطس السابق له ومقارنة بنحو 2.71 تريليون حنيه في يوليو من نفس العام.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول جملة ودائع البنوك في الربع الثالث من العام الميلادي المنصرم مسجلا نحو 12.9 تريليون جنيه مقابل نحو 12.53 تريليون جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 12.91 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وقال التقرير إن ودائع الحكومة بالعملة المحلية بلغت 2.33 تريليون جنيه في سبتمبر الماضي مقابل 2.22 تريليون جنيه في أغسطس من نفس العام ومقارنة بنحو 2.19 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة الأجنبية نحو 503.46 مليار جنيه في سبتمبر 2024 مقابل 507.95 مليار جنيه في أغسطس 2024 ومقارنة بنحو 523.4 مليار جنيه في يوليو الماضي.

كما بلغت الودائع غير الحكومية 10.052 تريليون جنيه في سبتمبر السابق مقابل 9.801 تريليون جنيه في أغسطس السابق ومقارنة بنحو 9.87 تريليون جنيه في يوليو 2024.

وسجلت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية نحو 7.3 تريليون جنيه سبتمبر السابق مقابل 7.1 تريليون جنيه في أغسطس الماضي ومقارنة بـ7 تريليونات جنيه في يوليو 2024.

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