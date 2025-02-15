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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته

تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
رامى المهدي

قررت محكمة الاستئناف تحديد جلسة 22 فبراير الجاري، كأولى جلسات محاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته "مرام أسامة" في منطقة التجمع الخامس.

وأحالت النيابة العامة، رجل أعمال لاتهامه بقتل زوجته بسبب نشوب خلافات بينهما، وقام باعتدائه عليها بالضرب والخنق، متسببًا في إصابات بالغة أودت بحياتها.

وأوضح أمر الإحالة، أن قسم شرطة التجمع كشف عن أن  "مرام أ." مصابة بكدمات وأثار خنق أدت لخضوعها لعدة عمليات جراحية، لكنها لقيت مصرعها متأثرة بإصابتها، ووجود شبهة جنائية بالوفاة.

على الفور انتقلت قوة أمنية للمستشفى، وبإجراء التحريات تبين أن وراء الواقعة رجل أعمال زوج المجني عليها؛ بسبب مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها بالتعدي عليها.

رجل أعمال التجمع الخامس قتل زوجته

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