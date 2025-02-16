خبير: نتنياهو يستخدم أدوات الضغط الأمريكية لتغيير خطة اتفاق الهدنة

قال العميد محمود محيي الدين، الخبير العسكري والباحث السياسي في الأمن الإقليمي، أن نتنياهو يستخدم أدوات الضغط الأمريكية لتغيير خطة اتفاق الهدنة.

وأضاف "محيي الدين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الدولة المصرية في المقابل تقدم خطة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة.

المرحلة الثالثة

وتابع: “المرحلة الثالثة من هدنة غزة تتضمن وقف إطلاق النار نهائيًا كلا الطرفين يلعب على إضعاف الأمر النفسي للجانب الأخر”.

وشدد على أن ما يحدث في صفقات التبادل بين إسرائيل وحماس هي حرب نفسية، موضحًا أن إسرائيل تسعى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة قبل خرق الهدنة.