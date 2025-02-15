سموتريتش يزعم: بدأنا التحضير مع الأمريكان لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة

زعم وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن بدء التحضير بالتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مؤكداً أن تنفيذ الخطة سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، وصف سموتريتش الهجوم بأنه "كارثة كبيرة"، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الأركان والحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها. ودعا إلى إجراء تحقيقات دقيقة حول الحادثة لتحديد الأسباب ومعاقبة المسؤولين.

فيما يخص مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، اعتبر سموتريتش أن الصفقة المطروحة "سيئة"، قائلاً: "لا يمكننا قبول هذه الصفقة لأنها لا تتماشى مع مصالحنا الوطنية".

وأعرب عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتاً، مؤكدًا أنه لا بد من العودة للقتال لاستعادة الأمن والمصالح الإسرائيلية.

وفي انتقاد مباشر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال سموتريتش إنه "أخطأ" بعدم الانضمام إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إعادة جميع الإسرائيليين الأسرى في الأحداث الأخيرة. وأكد سموتريتش أن "الإصرار على الموقف الصحيح يجب أن يكون الأولوية، ولا ينبغي التنازل عن مصلحة الإسرائيليين".