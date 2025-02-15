قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كامل الوزير يتفقد مصانع سيراميكا كليوباترا بحضور أبو العينين.. وأحمد موسى: الوزير مبسوط بالمنتج
تعرف على خريطة أماكن معارض أهلا رمضان في الجيزة والقاهرة
يروج أكاذيب ضد مصر.. أحمد موسى يشن هجوما شرسا على موقع ميدل إيست آي
تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة رجل أعمال المتهم بقتل زوجته
سموتريتش يزعم: بدأنا التحضير مع الأمريكان لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة
عيب .. أحمد موسى: مصر مش بتاخد فلوس من حد عشان تدخل مساعدات لغزة
إعلامية تعلق على إجبار الأسرى الفلسطينيين ارتداء ملابس مدون عليها نجمة داوود
لن نقبل بالميليشيات.. تركيا: لا بد من وجود قوة عسكرية واحدة وشرعية في سوريا
إدموند: المجلس اليهودي للشؤون العامة وصف تصريحات ترامب بتهجير الفلسطينيين بـ«السخيفة»
محافظ الغربية يشدد على تسريع التصالح وإزالة التعديات في الموجة 25
إيقاف رباعي الزمالك والعش.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة 13 من الدوري
الشيباني: التحول السلمي الإنجاز الأكبر للشعب السوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سموتريتش يزعم: بدأنا التحضير مع الأمريكان لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان غزة

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

زعم وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن بدء التحضير بالتعاون مع المسؤولين الأمريكيين لتنفيذ خطة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، مؤكداً أن تنفيذ الخطة سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، وصف سموتريتش الهجوم بأنه "كارثة كبيرة"، مشيراً إلى أن المسؤولية تقع على عاتق رئيس الأركان والحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها. ودعا إلى إجراء تحقيقات دقيقة حول الحادثة لتحديد الأسباب ومعاقبة المسؤولين.

فيما يخص مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، اعتبر سموتريتش أن الصفقة المطروحة "سيئة"، قائلاً: "لا يمكننا قبول هذه الصفقة لأنها لا تتماشى مع مصالحنا الوطنية". 

وأعرب عن أمله في أن يكون وقف الحرب مؤقتاً، مؤكدًا أنه لا بد من العودة للقتال لاستعادة الأمن والمصالح الإسرائيلية.

وفي انتقاد مباشر لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، قال سموتريتش إنه "أخطأ" بعدم الانضمام إلى موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن إعادة جميع الإسرائيليين الأسرى في الأحداث الأخيرة. وأكد سموتريتش أن "الإصرار على الموقف الصحيح يجب أن يكون الأولوية، ولا ينبغي التنازل عن مصلحة الإسرائيليين".

حركة حماس بتسلئيل سموتريتش وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة مفاوضات صفقة تبادل الأسر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

زيادة المرتبات والمعاشات.. مدبولي يعلن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة رسميًا

سفاح الإسكندرية

مكنتش ليلة حمراء .. سفاح الإسكندرية يعترف بجرائمه ويكشف الأسباب

محمود الخطيب

تحدث عنه شوبير وأقرّه مرتضى منصور.. تفاصيل مرض محمود الخطيب

بن شرقي

فرمان من كولر .. موقف أشرف بن شرقي من قيادة الأهلي أمام الزمالك

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

رسميا قبل رمضان .. موعد مرتبات شهر فبراير 2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

حالة الطقس

سقوط أمطار .. إعلان رسمي من الأرصاد

أول أيام رمضان

الجمعة ولا السبت.. موعد أول أيام رمضان فلكيًا

ترشيحاتنا

جانب من الفاعليات

اختتام الملتقى الأول للاتحادات الطلابية لجامعة عين شمس بشرم الشيخ

البابا فرنسيس

البابا فرنسيس يبدأ علاجا في المستشفى ضد عدوى في المجرى التنفسي

وزير التربية والتعليم

توزيع مقررات شهر فبراير 2025 للصفين الرابع والخامس الابتدائي

بالصور

رئيس مياه الشرقية يجتمع برؤساء 10 مؤسسات وجمعيات أهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا

شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية

ماذا يحدث للجسم عند المشي لمدة 30 دقيقة يوميا ؟.. لن تتوقعها

أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا
أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا
أهمية المشي لمدة 30 دقيقة يوميا

في أجواء مبهجة.. كارمن سليمان تحتفل بقدوم مولودتها الثانية

كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها

أنسى حب الشباب نهائيا .. 5 وصفات طبيعية مفعولها سحري

ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا
ماسكات طبيعية تخلصك من حب الشباب نهائيا

فيديو

سالي عبدالسلام

"ابقوا شيلوا رموشي".. الإعلامية سالي عبد السلام تكشف عن وصيتها

مى عمر

رمضان 2025 .. فوقنا خلاص | الأغنية الدعائية لمسلسل إش إش تتخطى المليون مشاهدة

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025 .. تعرف على قائمة قناة dmc

مسلسلات رمضان 2025

مسلسلات رمضان 2025.. تعرف على قائمة قناة الحياة الفضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوت الإذاعة مجد لا يخبو

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الذكاء الاصطناعي واستراتيجيات التدريس

المزيد