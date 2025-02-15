أحمد موسى: الرئيس السيسي يدير أزمة غزة بمنتهى الإخلاص والقوة والصبر والحكمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يدير أزمة في قطاع غزة بمنتهى الإخلاص والقوة والصبر والحكمة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "لا ندعو لأي حروب في المنطقة، ونسعى إلى حفظ الأمن والاستقرار في قطاع غزة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "العالم كله مع الموقف المصري بشأن قطاع غزة وإعادة إعمار غزة".

واكمل الإعلامي أحمد موسى: "شرفاء العالم انضموا للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية".

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن "شرفاء العالم مع مصر في خطتها لإعادة إعمار قطاع غزة".