حماس مش موجودة في إدارة غزة.. أحمد موسى: مصر ترغب بتفويت الفرصة على الأمريكان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن كلمة السر مصر ، والدولة تقوم بأفعال كثيرة لحماية الشعب الفلسطيني المتواجد في غزة.

وقال موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصدر مطلع قال إن حماس لن تكون في الفترة المقبلة في إدارة قطاع غزة".

وتابع"المجتمع الدولي والأمريكان مش عايزين حماس تكون متواجدة".

وأكمل موسى :" مصر ترغب في تفويت الفرصة على الامريكان والإسرائيليين عشان ميتلككوش وينفذوا المخطط بتاعهم".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" المخطط الآن القضاء على الشعب الفلسطيني بالكامل ولكن حماس أكدت أنها لن تكون متواجدة في إدارة قطاع غزة ".