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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مناعة الجسم وحمايته من الأمراض.. أخصائي تغذية علاجية يشرح أهمية تقويتها

مناعة الجسم
مناعة الجسم
يوسف أيمن

أكد الدكتور مجدي نزيه، أخصائي التغذية العلاجية، أن الأغذية المخمرة لا تشكل أي خطورة على الأطفال بل يمكن أن تسهم في تعزيز صحة أجسامهم وتقوية جهازهم المناعي.

ارتفاع شكاوى ضعف المناعة: الأسباب وطرق الحل

وخلال لقاءه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج "أنا وهو وهي" على قناة صدى البلد، أشار نزيه إلى تزايد الشكاوى من ضعف المناعة، حيث يعاني الكثيرون من نزلات البرد المستمرة واحتقان الأنف، وهو ما يشير إلى تراجع قدرة الجهاز المناعي على مقاومة الأمراض.

الجهاز المناعي: الحارس الأول ضد الأمراض

وأوضح نزيه أن جهاز المناعة يعمل كدرع وقائي للجسم ضد الأمراض، حيث يحارب البكتيريا والفيروسات التي تهدد صحة الجسم. وعندما يكون الجهاز المناعي ضعيفًا، يصبح الجسم أكثر عرضة للأمراض.

ضعف المناعة وتأثيره في ظهور الأمراض الخطيرة

كما شدد نزيه على أن ضعف المناعة هو أحد الأسباب الرئيسية في تطور الأمراض الخطيرة مثل الأورام. وأوضح أنه رغم أن الجسم ينتج خلايا سرطانية يوميًا، إلا أن جهاز المناعة يواجهها بشكل فعال، وعندما يضعف هذا النظام الدفاعي، تتفاقم المشكلات الصحية.

الاختلافات في تطور الأمراض: دور الجهاز المناعي في حماية الجسم

وفيما يخص التباين بين الأشخاص في مدى تعرضهم للأمراض، رغم تعرضهم لظروف مشابهة، أشار نزيه إلى أن الفارق الأساسي يعود إلى الأداء المناعي. 

حيث يساهم الجهاز المناعي القوي في منع تطور الأمراض الخطيرة لدى البعض، بينما يعاني آخرون من تداعيات صحية خطيرة.

صدى البلد الأمراض الأغذية المخمرة مناعة الجسم أخصائي تغذية علاجية

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