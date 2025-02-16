الفتح السعودي ينفي أي مفاوضات مع نجم الزمالك

أكد محمد الضيف، مستشار المركز الإعلامي لنادي الفتح السعودي، أن المدرب جوميز يؤدي عملًا مميزًا مع الفريق، مشيرًا إلى أن الإدارة حرصت على تعزيز صفوف الفريق بضم محترفين جدد، ما ساهم في تحقيق الفوز على الاتفاق في المباراة الأخيرة، بعد اكتمال عناصر الفريق.

وأوضح الضيف، خلال حديثه في برنامج “الكورة مع فايق”، أن الفتح يشهد تطورًا كبيرًا في مستواه الفني، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على مواصلة الأداء القوي لتحقيق الأهداف المنشودة في الدوري السعودي للمحترفين. وأضاف أن الإدارة تسعى إلى خلق بيئة مناسبة تدعم اللاعبين وتساعدهم على تقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.

كما نفى الضيف بشكل قاطع وجود أي مفاوضات من قبل نادي الفتح مع نجم الزمالك أحمد سيد زيزو، مؤكدًا أن الإدارة ركزت على التعاقد مع اللاعبين الذين تم اختيارهم بعناية لدعم الفريق، دون الدخول في أي صفقات أخرى.

ويواصل الفريق استعداداته للاستحقاقات القادمة، حيث يسعى إلى تثبيت أقدامه بقوة في الدوري السعودي، والمنافسة على مراكز متقدمة في جدول الترتيب. وتحظى جهود الفتح بدعم إداري وفني كبير، في إطار استراتيجية واضحة تهدف إلى تطوير مستوى الفريق وتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز مكانته بين أندية الدوري.