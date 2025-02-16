حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، مع فروق حرارية بين النهار والليل، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس حتى يوم الجمعة 21 فبراير

من المتوقع استمرار الشبورة المائية صباحًا يوم الاثنين 17 فبراير: ، مع استقرار درجات الحرارة، أما حالة الطقس يوم الثلاثاء 18 فبراير فتتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير:

من الكتوقع أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة، أما حالة الطقس يوم الجمعة 21 فبراير، فتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 20 10

6 أكتوبر 21 10

بنها 21 11

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 11

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 12

الإسماعيلية 22 11

السويس 21 11

العريش 21 10

رفح 20 09

رأس سدر 20 11

نخل 18 03

كاترين 14 00

الطور 21 12

طابا 19 09

شرم الشيخ 23 15

الإسكندرية 20 11

العلمين 20 10

مطروح 19 10

السلوم 19 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 13

الغردقة 24 13

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 27 16

حلايب 24 18

أبو رماد 26 17

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 21 08

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 25 09

الأقصر 25 10

أسوان 25 11

الوادي الجديد 24 10

أبوسمبل 25 11

