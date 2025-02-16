قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أمطار غزيرة ورياح شديدة.. تحذيرات من حالة الطقس في السعودية
روابط تاريخية عميقة.. وزير الزراعة الإيطالي يشيد بالحضارة المصرية
توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
جدول امتحانات شهر مارس 2025 لطلاب المدارس .. قرارات عاجلة الآن
الأهلي يسعى لاستعارة محمد عبد المنعم للمشاركة بمونديال الأندية
مطالبات بعزل الرئيس الأرجنتيني بعد خسائر فادحة تقدر بـ 4 مليارات دولار في 5 ساعات
5 ملايين و400 ألف جنيه فى منزله.. أحمد أبو زيد من يوتيوبر شهير إلى متهم |تفاصيل
بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها
أستاذ علوم سياسية: مصر جسدت رؤية حقيقية للقضية الفلسطينية وأصبحت لغة حديث العالم أجمع|فيديو
لطلاب الثانوية العامة 2025| رابط النماذج الاسترشادية على موقع وزارة التربية والتعليم
كواليس «محادثات السعودية» لإنهاء الأزمة الأوكرانية
حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس المتوقعة من اليوم الأحد إلى الجمعة.. تفاصيل كاملة

حالة الطقس
حالة الطقس

توقعت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية استمرار الارتفاع الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال الأيام المقبلة، مع فروق حرارية بين النهار والليل، ويسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ودافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

خبراء هيئة الأرصاد الجوية توقعوا أن يسود اليوم الأحد، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد

وعن الظواهر الجوية، من المتوقع أن تكون الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتتكون شبورة مائية صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على مناطق من السواحل الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس حتى يوم الجمعة 21 فبراير

من المتوقع استمرار الشبورة المائية صباحًا يوم الاثنين 17 فبراير: ، مع استقرار درجات الحرارة، أما حالة الطقس يوم الثلاثاء 18 فبراير فتتكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومدن القناة.

حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس 19 و20 فبراير:

من الكتوقع أن تكون الفرص مهيأة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية.

نشاط للرياح على مناطق متفرقة، أما حالة الطقس يوم الجمعة 21 فبراير، فتكون الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 20 10
6 أكتوبر 21 10
بنها 21 11
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 12
المنصورة 20 11
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 21 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 20 12
الإسماعيلية 22 11
السويس 21 11
العريش 21 10
رفح 20 09
رأس سدر 20 11
نخل 18 03
كاترين 14 00
الطور 21 12
طابا 19 09
شرم الشيخ 23 15
الإسكندرية 20 11
العلمين 20 10
مطروح 19 10
السلوم 19 09
سيوة 20 08
رأس غارب 23 13
الغردقة 24 13
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 27 16
حلايب 24 18
أبو رماد 26 17
رأس حدربة 24 17
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 21 08
أسيوط 22 07
سوهاج 23 08
قنا 25 09
الأقصر 25 10
أسوان 25 11
الوادي الجديد 24 10
أبوسمبل 25 11
 

الأرصاد الشبورة المائية هيئة الأرصاد الظواهر الجوية أمطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط امطار

أمطار 48 ساعة | بيان مهم من الأرصاد

الخطيب رئيس الأهلي

اشتباه في ذبحة صدرية .. الأهلي يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب

سمير فرج

سمير فرج: الرئيس السيسي رفض عرضا أمريكيا بتولي مصر إدارة غزة مقابل 3 مليارات دولار

هانى رمزي وأسرته من خطوبة نجله

هانى رمزي يحتفل بخطوبة نجله على فتاة من خارج الوسط الفنى .. صور

عصام الحضري

يشارك في المراهنات .. الحضري يعلن مفاجأة مدوية بشأن نجم الزمالك

زلزال

زلزال عنيف يضرب وسط إثيوبيا.. أستاذ استشعار عن بعد: تواتر هذه الأحداث تثير القلق.. فيديو

الرضاعة

علم الزوجان بأنهما أخوة في الرضاع بعد 15 سنة زواج.. اعرف حكم الشرع

ضحايا تسريب الغاز في المنوفية

تركا طفلين .. قرية بالمنوفية تودع منجدا وزوجته توفيا نتيجة تسريب غاز

ترشيحاتنا

نانسي عجرم

الدنيا حلوة.. نانسي عجرم تشعل حفلها في القاهرة

تامر عاشور

تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا في دبي.. 16 مايو

تركي آل الشيخ يشارك صورًا من كواليس فيلم الكلاب السبعة لـ أحمد عز وهنا الزاهد ويعلق

بميزانية 40 مليون دولار.. تركي آل الشيخ يكشف كواليس فيلم «الكلاب السبعة»

بالصور

4 أنواع مختلفة .. أسرع طريقة لعمل المخللات قبل استقبال شهر رمضان

المخللات
المخللات
المخللات

طريقة عمل كريب الشوكولاتة بخطوات بسيطة

كريب
كريب
كريب

طريقة عمل كباب الحلة بوصفة مميزة

كباب الحلة
كباب الحلة
كباب الحلة

مش ذبحة صدرية.. معلومات لا تعرفها عن مرض محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي

محمود الخطيب
محمود الخطيب
محمود الخطيب

فيديو

خناقة فرح الشرقية

المعازيم كسّروا القاعة .. خناقة فرح الشرقية تنهي فرحة عروسين |فيديوجراف

حنان ترك

بلوجر شهير .. حنان ترك تظهر مع شاب في أحدث ظهور لها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: المنامة على موعد مع الوحدةومؤتمر الحوار الإسلامي يبشر بعهد جديد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا وراءك يا سيسي

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين.. بورًا عليهم

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: نصيب المرأة المصرية من قانون الإجراءات الجنائية الجديد

زينب عبد الرازق

زينب عبد الرزاق تكتب: غزة ملك لـ جدي

المزيد